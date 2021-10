“Chapobilletes” vuelven a circular; ¿Es dinero valido?

Usuarios de redes sociales difundieron que los billetes de 200 pesos con la leyenda sellada “De su amigo JGL”, volvieron a circular en Sinaloa.

Las iniciales corresponden al líder delincuencial Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Los primeros reportes sobre la circulación de billetes con las iniciales estampadas se dieron en 2019, a dos meses de que el narcotraficante fue condenado; incluso, algunos aseguraron que eran entregados en los cajeros automáticos de la entidad.

Las autoridades no han recibido reportes hasta el momento y aclararon que la circulación de los billetes, con esta marca, no representa ningún delito, por lo que no se podría abrir una carpeta de investigación al respecto.

De acuerdo con el Banco de México, el dinero no perdería ningún valor, ya que no corrompe ninguna normativa, tal y como sucede con aquellos que tienen mensajes con fines políticos, religiosos o comerciales.

