Chiapas: Gobernador promete buscar “sin parar” a plagiados

El gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, dirigió ayer un corto mensaje a la ciudadanía respecto a los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado (SSyPC) que se encuentran secuestrados.

“Estamos muy unidos, todos, aquí está la base de operaciones mixtas, sus representantes, el Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Marina armada de México, las fiscalías, todas las policías, todos los integrantes estamos muy compactados” señaló el gobernador, mientras señalaba a los mandos policiacos y militares reunidos en una Mesa de Seguridad.

El mandatario pidió a los ciudadanos tener confianza en las autoridades. “No les vamos a fallar”, enfatizó y dijo que los delitos se persiguen, se investigan y se sancionan, por lo que “no habrá impunidad”.

Añadió: “En el caso de las 16 personas, trabajadores administrativos que cumplen con su labor todos los días en esta institución y fueron secuestrados, estamos trabajando, todos unidos y no vamos a parar hasta que aparezcan nuestros compañeros de trabajo, porque ellos solamente cumplen con su responsabilidad”.

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador de Chiapas

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que continúa la investigación sobre el secuestro de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas y advirtió a los involucrados en este ilícito que deben recapacitar.

“Tienen que liberar los que tienen secuestrados, son inocentes, así de claro, y nada de que es un asunto de la autoridad local. Es un asunto que tiene que ver con todos, con el Gobierno federal, con todos los mexicanos. Ojalá recapaciten, no quieran aferrarse a una acción completamente ilegal y contraria a los derechos humanos. Es un grupo que está enfrentado a otro grupo, pero eso es otro asunto, no tiene nada que ver con gente inocente; además, no es el medio, no es la forma, no es el modo”, manifestó.

El primer mandatario recordó que se han difundido videos en los cuales se acusa a funcionarios públicos del estado de estar involucrados en actos de corrupción. Ante estas acusaciones, el Presidente subrayó que es necesario que los detenidos “sean liberados sin condiciones, ya que son personas inocentes y no tienen nada que ver con los funcionarios acusados”.

En el transcurso de ayer, familiares de los 16 funcionarios de la SSyPC de Chiapas realizaron bloqueos para exigir a las autoridades que cumplan con las demandas de los criminales y termine el secuestro, que al cierre de la edición rebasó las 48 horas.

Un bloqueo se mantuvo todo el día afuera de las instalaciones de la SSyPC, en Tuxtla Gutiérrez capital del estado, y otro tuvo lugar en la caseta de cobro de la carretera que va de Chiapa de Corzo a San Cristóbal de las Casas.

Con pancartas, los familiares pidieron al gobernador Rutilio Escandón que sean destituidos los funcionarios señalados por los criminales, para que los trabajadores regresen pronto. En una de las pancartas se podía leer: “16 vidas valen más que tres empleos”.

En medio del caos vial que generaron ambos bloqueos, los familiares de las víctimas criticaron que las autoridades no les han proporcionado información sobre los avances en la búsqueda de sus parientes.

Refuerzan operativo

De acuerdo con reportes de medios locales, ayer se hizo muy evidente el reforzamiento del operativo orquestado con fuerzas federales y estatales en la búsqueda de los 16 trabajadores de la SSyPC.

A las labores de rastreo se sumaron dos aeronaves de las Fuerzas Armadas y tres helicópteros del Gobierno de Chiapas con policías estatales especializados en localización de personas.

Mientras las aeronaves sobrevolaban la zona en donde los empleados fueron privados de su libertad, equipos combinados de elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército realizaron desplazamientos por tierra hacia distintos puntos cercanos a donde las víctimas fueron interceptadas el pasado martes por la noche.