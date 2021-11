Choque deja 14 heridos en el Edomex

La mañana de este miércoles 14 personas resultaron lesionadas durante el choque entre una camioneta y un camión de carga en el municipio de Villa Victoria.

El accidente ocurrió sobre la carretera Toluca-Zitácuaro, a la altura del Hotel Santo Tomás, cuando la camioneta tipo pick up, la cual transportaba a varias personas dentro y en la batea, se impactó contra la parte trasera de la unidad pesada, según medios locales.

Algunos testigos explicaron que las víctimas eran trabajadores del campo y que se dirigían a su jornada del día, debido a que ésta es la temporada de cosecha en la zona.

Fueron a trabajar. Si no saben de campo, ésta época es de cosechas y ellos fueron a trabajar para ganarse el pan; si no saben el por qué iba tanta gente no hablen