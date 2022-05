Colosio Riojas: “No andaba en estado inconveniente”, al presidir sesión vía remota

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, negó que haya dirigido en estado inconveniente una sesión de Cabildo desde Nueva York.

El alcalde fue captado con un comportamiento extraño cuando participaba en dicha reunión de manera remota, desde un restaurante.

Al respecto, aclaró que se encontraba en una serie de reuniones, “no me encontraba en estado inconveniente, solamente tuve un inconveniente técnico, casualmente no hubo queja de la reunión hasta que se me acabó la pila de la computadora y tuve que manejarlo de otra manera".

"No tengo nada que esconder", indicó el presidente municipal quien abundó en que se encontraba en un restaurante, de manera que la comida o bebidas que se encontraban en la mesa pudieron ser malinterpretados.

Colosio Riojas ofreció una disculpa si llegó a presentar un mal desempeño en sus actividades.

LRL