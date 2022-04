Conmemora Veracruz trascendencia histórica de la Batalla de Las Cumbres

Con un acto solemne encabezado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la develación de una placa por los 160 años de la Batalla de Las Cumbres, primer enfrentamiento armado entre los ejércitos mexicano y francés durante la Segunda Intervención Francesa en México, el Gobierno de Veracruz da realce y trascendencia a dicho evento.

El titular del Poder Ejecutivo destacó que esta ceremonia tendrá efecto año con año a fin de preservar la historia y recalcar que México es un promotor de la paz mundial apegado al principio juarista: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.

Aquí destacó las acciones emprendidas en el municipio de Acultzingo para generar bienestar social, al tener hoy una imagen de tranquilidad que desde la administración estatal y con apoyo del Ayuntamiento habrá de procurarse siempre.

Por otra parte, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, afirmó que el mandatario ha sido congruente con los principios de justicia social de la Cuarta Transformación, impulsando en todo momento la libre autodeterminación de sus pueblos.

Dijo que Acultzingo ha sido importante en la conformación de Veracruz y México; lejos del olvido y el menosprecio de años, el presente homenaje es para quienes protegieron con gallardía su pueblo y heredaron una patria soberana; de ahí que actualmente esté en defensa la soberanía energética.

Como invitada especial, la cónsul honoraria de Francia en Veracruz, Lygie de Schuyter, agradeció la remembranza y la lucha de los ideales de antaño que hoy se transforman en sinergia constructiva, amigable y generadora de empatía, sembrando el interés de quienes no conocen este municipio extendido en las montañas veracruzanas.

“Este año, gracias al apoyo del Gobernador, Veracruz es invitado especial en el Festival de Gastronomía Mexicana en París donde daré una conferencia de lo que me mueve en Veracruz y hablaré de Acultzingo, de su barbacoa de hoyo y la producción del pulque, de sus cumbres y pendientes, cosas únicas que no he visto en ningún lugar del mundo”.

Durante su intervención, el alcalde Luis Alfredo Cruz López reconoció a las autoridades estatales el rescate de este pueblo, del cual se desprenden acontecimientos que demostraron el mérito militar de ambas naciones; “rescatar nuestro pasado implica reconocer nuestros errores, aciertos, valores y virtudes para seguir transformando el camino”, concluyó.

fgr