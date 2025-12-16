Alcaldes piden “anticipos” de dinero para cerrar el año

EL CONGRESO de Guanajuato, en imagen de archivo, acompaña el trámite.

Al menos 42 municipios —22 de Guanajuato y 20 de Michoacán— enfrentan problemas financieros que les impiden cerrar de manera adecuada y ordenada este 2025, por lo cual tuvieron que solicitar apoyo a los gobiernos de las entidades.

En el caso de Guanajuato, para poder cumplir con sus obligaciones y gastos, 22 municipios solicitaron adelantos de participaciones, las cuales fueron aprobadas por la Secretaría de Finanzas del estado, que ascienden a 223 millones 220 mil 117 pesos.

El Tip: EL ALCALDE de Apaseo el Grande dijo que $10 millones solicitados son para una disputa legal de administraciones pasadas.

El municipio que más recursos solicitó para cerrar 2025 fue San Miguel de Allende, con 40 millones de pesos; le sigue Valle de Santiago, con 20 millones; Cortázar, con 19 millones; Salvatierra, con 14 millones, y Apaseo el Alto, con 12 millones 454 mil 072 pesos.

En la lista también figuran Apaseo el Grande y San Diego de la Unión, con 10 millones de pesos cada uno; San Luis de la Paz, con 9 millones 300 mil pesos; Moroleón, con 8 millones 500 mil pesos; Huanímaro, con 7 millones; Santiago Maravatío, con 6 millones 500 mil pesos; Coroneo, con 6 millones, así como Manuel Doblado y Comonfort, con 5 millones de pesos cada uno.

El subsecretario de Finanzas e Inversión del gobierno estatal, Edmundo Alain Soto Torres, señaló que es común que los gobiernos municipales recurran a este esquema antes que a la contratación de deuda pública, debido a que la tasa de interés es considerablemente menor y su aprobación no demora más de dos semanas.

Mientras tanto, en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramirez Bedolla no especificó cuáles demarcaciones son las que experimentan estas afectaciones, pues esta información recae en la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), que otorgará el presupuesto para que culminen este año.