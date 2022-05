Continúa búsqueda de trabajador atrapado en colapso de silos de empresa de alimentos de Coahuila

Por segundo día consecutivo, continúan las labores de Protección Civil para encontrar a Edgar Rodríguez de la Torre, hombre de 44 años, que quedó atrapado bajo los escombros de los tres silos de la empresa Alimentos Balanceados Simón Bolívar que colapsaron ayer en Torreón, Coahuila.

Desde las 08:30 horas de este martes, una cuadrilla de 40 elementos de bomberos, Protección Civil y paramédicos se encuentran trabajando al interior del lugar para rescatar al trabajador que lleva más de 24 horas atrapado.

El director de Protección Civil de Torreón, Jorge Luis Juárez, indicó que las labores de rescate se encuentran divididas en tres secciones, en las que por medio de grúas buscan asegurar los silos aledaños para evitar otro derrumbe que podría dejar a más personas heridas.

Cualquier movimiento en falso podría derivar en un peligro para las decenas de rescatistas que trabajan a marchas forzadas para lograr la ubicación con vida del trabajador atrapado Jorge Luis Juárez, director de Protección Civil de Torreón

leer más Mueren 6 personas tras choque entre tráiler y camioneta en Coahuila

Jorge Luis Juárez señaló que el avance será lento ya que no pueden simplemente paliar el grano para retirarlo, por el riesgo de derrumbe del resto de la estructura, además, de que están a la espera de dos grúas más para agilizar las maniobras.

Nada más que se requiere mucha paciencia porque es muy riesgoso lo que es el lugar, entonces tenemos que ir sección por sección para poder liberar lo que es el peso de la estructura que está sobre los granos”, detalló.

En tanto, Yolanda, esposa del trabajador desaparecido, pidió a las autoridades que lo encuentren con vida.

“Esto es muy desesperante, no sabemos qué hacer, la empresa nos dice poca información y no lo han encontrado. Él llegó caminando a su trabajo y así quiero que me lo entreguen, vivo ”, exigió la esposa de Edgar Rodríguez.

Hasta el momento dos binomios caninos ya marcaron dos puntos en los que posiblemente está Edgar.

De acuerdo con el último reporte del Ayuntamiento, se confirmó el colapso de tres silos, uno con capacidad de seis mil 500 toneladas de grano, otro con capacidad de 800 y uno más de 600.

RFH