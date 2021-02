COVID-19 en BC: Gobierno del estado anuncia cambio a semáforo naranja

Baja California avanzará al semáforo epidemiológico en color naranja a partir del lunes, anunció el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico.

“Vamos a estar en semáforo rojo hoy sábado y mañana domingo, a partir del lunes vamos a transitar de coloración, ya autorizado por el titular del ejecutivo, el lunes Baja California va a amanecer en semáforo naranja”, dijo el secretario de Salud.

Detalló que el estado recibirá 23 mil vacunas para iniciar con la vacunación de los adultos mayores, aunque reconoció que no alcanzarán para inmunizar al total de las personas mayores de 70 años.

Jaime Bonilla: No han parado los trabajos en infraestructura

Durante el reporte de actividades sobre los avances del gobierno de Baja California, el gobernador Jaime Bonilla Valdez señaló que a pesar de los efectos de la pandemia, es una entidad donde no han parado los trabajos en infraestructura.

Lo que sí hemos hecho es cobrarles a los grandes deudores, a esas empresas que por años gracias a sus influencias, amiguismos, compadrazgos con las autoridades estatales, federales de todos los niveles para no pagar, ahora ya están pagando, tenemos como cinco mil millones de pesos en proceso de cobro Jaime Bonilla, Gobernador de Baja California

Bonilla Valdez dijo que establecieron un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) donde se realiza una cobranza muy agresiva, por lo que invitó a los deudores para que se regularicen.

“Lo que menos quiero yo es que sientan que hay una persecución fiscal, pero si no pagan no nos queda otra opción, y estoy hablando de los grandes deudores esas empresas que se han hecho muy ricas a raíz de no pagar los impuestos”, dijo el gobernador de Baja California.

oat