COVID-19: Esperan primeros rebrotes en Guanajuato después del 11 de abril

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz, aseguró que los primeros casos de rebrotes en el país se tendrán en 15 días más, ya que la gente decidió salir de vacaciones a pesar de la pandemia por COVID-19.

El funcionario dijo a La Razón que el proceso de vacunación en la entidad aún es muy lento, ya que se han vacunado solo a 296 mil personas, que representa apenas el 6 por ciento de la población total.

“Va lento, muy lento, hemos aplicado en 35 municipios 296 mil dosis y en segunda aplicación 15 mil vacunas. Igual que en todo el mundo tenemos miedo de un repunte. En Europa se concentran los mayores casos y es probable que con la movilidad y las vacaciones en México, en 15 días más comencemos a tener los primeros casos”, destacó.

Daniel Díaz aseguró que en la entidad se encuentran preparados para una tercera ola de contagios, ya que el momento cuentan con 2 mil 400 camas reconvertidas y solo hay 270 pacientes hospitalizados.

“Tenemos los niveles de hospitalización más bajos desde abril del año pasado y ahora es necesario esperar a ver que pasa después de las vacaciones, pero si es probable un rebrote”, explicó.

Las recomendaciones son evitar realizar actividades no esenciales, no estar en lugares con mayor de 60 por ciento de capacidad, lavado constante de manos, sana distancia, asilarse si se enferman, “y si tienen la posibilidad de quedarse en casa hágalo, ya que no queremos que nadie enferma”. En caso de que los casos comiencen a repuntar, afecta hasta después del 11 de abril.