”Nos dejaron solos”, dice fundador de autodefensas

Hipólito Mora Chávez, considerado el fundador de los grupos de autodefensa de Michoacán, denunció que las fuerzas del orden los dejaron solos luego del ataque que sufrió presuntamente por sicarios el pasado sábado en su rancho, con saldo de dos personas muertas.

En un videomensaje difundido en sus redes sociales, Hipólito Mora indicó que tras los hechos violentos del sábado ocurridos en su huerto de limón ubicado en la comunidad de La Ruana en el municipio de Buenavista en Michoacán llegaron autoridades para levantar testimonios y prometerle seguridad, pero esto nunca se concretó.

Vinieron Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía y Guardia Civil aquí a mi casa, Ministerio Público, rendimos la declaración y dijeron que nos iban a dejar seguridad aquí, del Ejército y la Guardia Nacional, pero en cuanto nos despedimos, se fueron y nos dejaron solos Hipólito Mora Chávez, considerado el fundador de los grupos de autodefensa de Michoacán

Además, enfatizó que luego de que se fueran las autoridades llegaron “un montón de sicarios aquí en la calle”, quienes, aseguró, le derrumbaron una puerta de su huerto.

Mora Sánchez comentó que a pesar de los hechos él seguirá defendiendo sus derechos. “Lo he dicho y lo he demostrado en otras ocasiones…ojalá las autoridades ya con esto pongan a las fuerzas federales y estatales aquí en La Ruana para que ya no pasen cosas como esta”, mencionó.

Hasta el momento se desconoce si las personas que perdieron la vida el sábado pertenecían a su escolta o al grupo de sicarios que perpetró el ataque.

El ataque en donde querían matarlo, según información del luchador social, fue realizado por un grupo de hombres que iban en moto y otros caminando. La agresión fue repelida por sus escoltas y por el propio Hipólito quien resultó ileso.

Al respecto las autoridades estatales, informaron que el asunto ya es investigado por la Fiscalía de Michoacán.

RFH