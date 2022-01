Denuncia Palazuelos hackeo de su cuenta de WhatsApp

El aspirante a la gubernatura de Quintana Roo, Roberto Palazuelos, denunció que hackearon su cuenta de WhatsApp y responsabilizó a sus “detractores políticos”.

Dijo que también fueron afectadas las cuentas de varios de sus colaboradores, como parte de acciones de quienes, dijo, tienen miedo de su avance en las preferencias en el estado.

“Han hackeado mi WhatsApp y han hackeado el WhatsApp de muchos colaboradores míos. Son mis detractores políticos porque tienen miedo de que estoy creciendo demasiado en las encuestas, y tienen miedo de que sus oscuros intereses se vean afectados, pero yo seguiré adelante aunque me hackeen, aunque me hagan guerra sucia. Yo no me rajo, seguiré adelante por mi gente, porque yo soy el candidato de toda mi gente”, manifestó.

Después de que hackearon mi WhatsApp queda claro algo: nos tienen miedo. pic.twitter.com/Eb4fSiOXQB — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) January 17, 2022

A través de un video que difundió en sus redes sociales, el también empresario pidió a sus contactos que tengan cuidado y que no confíen en quienes les envíen mensajes para pedirles dinero.

“Si les hablan para pedirles dinero para una campaña política, bueno, se trata de mis detractores, que están temblando de miedo”, aseguró.

CEHR