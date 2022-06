Detienen a operadores de Marina Vitela; los acusan de comprar votos

La madrugada de este domingo fueron detenidos militantes del partido de Morena, en el municipio de Lerdo, Durango.

La detención fue llevada a cabo por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes también aseguraron dinero, cuya cantidad no ha sido especificada, así como libretas y un teléfono celular.

Dinero y objetos decomisados Foto: Especial

En un video difundido en redes sociales, se observa la llegada de la candidata de Morena a la gubernatura de Durango, Marina Vitela, quien intentó impedir que los detenidos fueran remitidos ante las autoridades correspondientes.

"¡Párate! Háblale a la Marina, no, no, no, ¡chin*** su madre! No, no, no andan haciendo lo que quieren, que los bajen", se escucha decir a Vitela.

"Chingue su madre, háblale a la Marina, como chingados no, que los bajen"



Exclamó la candidata de Morena.

En más grabaciones, se observa a la candidata pararse frente a la patrulla en la que trasladaban a los detenidos, misma a la que se subió; sin embargo, las personas fueron remitidas ante las autoridades.

"No es correcto el abuso y el exceso. No puede ser posible que para estos compañeros que están trabajando, que es legítimo, vengan tantas patrullas municipales y estatales altamente armados a hacer esto que hicieron", señaló la aspirante a la gubernatura.

Incorrecto y arbitrario lo que hacen con nuestra gente en #Lerdo, la policía está para servir y proteger, no para lo contrario.

Marina Vitela niega que detenidos portaran dinero

Tras emitir su voto esta mañana, Marina Vitela negó que los detenidos portaran dinero y que ellos no "vienen a un día de mapaches"; además, denunció que otros militantes fueron privados de su libertad.

Por su parte, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena y quien acompañó a Vitela a votar, dijo que los liderazgos han sido amedrentados y violentados por grupos de choque.

"Le damos el voto de confianza a las autoridades electorales, pero seremos muy exigentes en su desempeño. También pedir a las autoridades correspondientes que garanticen que haya las condiciones de paz y tranquilidad", pidió.

Al respecto, el alcalde de Lerdo, Alberto Escobedo, afirmó que los detenidos fueron aprehendidos por presunta compra de votos y señaló que "ahorita están en etapa de investigación en el Ministerio Público, en las investigaciones saldrán los hechos, la realidad".

En tanto, el gobernador José Rosas Aispuro detalló que cuatro hombres relacionados con los hechos no han sido localizados y precisó que las personas no ubicadas son simpatizantes de las dos coaliciones en el estado; sin embargo, no se tienen indicios sobre el móvil de la desaparición.

"Estamos trabajando en ello, yo espero que pronto tengamos la información. El fiscal se está entrevistando con los familiares para tener más información para ver en qué momento no tuvieron ya noticias de ellos", explicó.

