Contemplan a grupos vulnerables

En el Día Mundial vs. la Hepatitis C, Coyoacán realizó Jornada de Detección En Coyoacán se han llevado a cabo 49 Jornadas de Salud Sexual y Detección Oportuna de VIH, en las que se realizaron dos mil 500 pruebas rápidas y ahora se suma esta jornada para la detección oportuna de Hepatitis tipo C