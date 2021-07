Diputados aseguran que se debe dar seguridad a Javier Corral, pero no onerosa

Diputados federales aseguraron que la petición del gobernador de Chihuahua, Javier Corral es exorbitante al solicitar medidas que rebasan los 300 millones de pesos al salir de su mandato, por lo que sí es oportuno brindar protección, pero no de manera onerosa.

La Razón publicó este viernes que el mandatario estatal envió una iniciativa al Congreso de su estado para que se le otorgue a él y a los titulares de la Fiscalía General del Estado y de las secretarías de Seguridad Pública y General de Gobierno, escoltas, gasolina y vehículo blindado de manera gratuita durante cuatro años, después de que dejen sus cargo, lo que llegaría a costar hasta 300 millones de pesos.

En entrevista con La Razón, el diputado del PT Eraclio Rodríguez consideró que las autoridades deben proteger a todas las personas en su integridad física, pero también deben analizar e investigar el porqué del temor del gobernador de Chihuahua.

“A él no le preocupa lo que hizo, sino lo que no hizo; no haber hecho justicia, apegarse al estado de derecho, ni buscar un mejor bienestar para la sociedad, si lo hubiera hecho no estaría preocupado por su vida. Yo creo que si corre un riesgo”, aseveró.

El legislador de Chihuahua agregó que Corral Jurado se está protegiendo por toda la inseguridad que hay en a entidad, y que ha crecido en los últimos años. “Es justificada su preocupación y ya depende de cómo se vea, si vale la pena darle seguridad, porque creo que el Gobierno tiene la obligación de garantizar la vida de todos, pero no con tantos recursos”, añadió.

Por su parte la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, aseguró que las autoridades sí deben brindar seguridad al gobernador al término de su gestión, pero no de manera onerosa ya que 300 millones de pesos es mucho dinero que se puede ocupar en otras causas.

“El estado debe proporcionar condiciones mínimas para que se vaya incorporando a la normalidad al paso de los meses, pero si se le debe proporcionar seguridad, pero no de manera permanente ni onerosa. De ninguna manera se le debe dar un gasto de 300 millones de pesos”, aseveró.

La perredista señaló que no debería existir una situación en la que un gobernador tenga que pedir seguridad al salir de su mandato, porque el estado de derecho debe respetarse. “La seguridad debe ser para todos y todas, desafortunadamente al salir de la gubernatura queda expuesto a lo que haya realizado, por lo que se debe dar seguridad temporal”, agregó.