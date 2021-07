Javier Corral asegura que la denuncia en su contra por malversación de fondos es "politiquería"

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que la denuncia interpuesta en su contra por la supuesta malversación de 8 mil millones de pesos, es politiquería y se trata de un golpeteo ya que hay mala voluntad hacia su persona.

En entrevista con medios, el mandatario estatal señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace observaciones por montos cuantiosos, pero en el caso de la entidad se está solventando el tema, aunque aclaró que 3 mil 200 millones de pesos corresponden a la administración que encabezó César Duarte.

“Todo eso es pura politiquería. Ahí hay golpeteo, ahí hay mala voluntad. Ustedes saben que eso, siempre la Auditoría ha hecho observaciones por montos muy cuantiosos. Miren eso se está solventando y siempre se ha hecho un trabajo muy riguroso de solventación. De esos 8 mil millones de pesos, de los que se dicen, de entrada hay que decir algo muy importante, 3 mil 200 millones corresponden a la administración anterior de César Duarte”, explicó.

Javier Corral mencionó que su administración ya no tiene más elementos que aportar, y pidió se investigue a fondo el caso, ya que hay observaciones que no tienen nada que ver con desvío de recursos, como si los hay en el caso de la gestión anterior. “Acá tiene que ver con reglas de operación, con informes con justificaciones y no todo corresponde, esto es muy importante decirlo, al Gobierno del Estado de Chihuahua, al Ejecutivo Estatal”, agregó.

En este tenor mencionó que el Gobierno estatal acompaña a la ASF a solventar las observaciones, aunque adelantó que van bien en el tema.

El miércoles anterior el diputado Omar Bazán denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) al gobernador Javier Corral, por presuntas irregularidades en el manejo de 8 mil millones de pesos que detectó la ASF.