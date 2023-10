A dos años de gobierno, NL cuenta con el programa Cuidar tu Salud

Elizabeth y Esmeralda no se conocen, pero tienen algo en común que les brinda una gran tranquilidad: ellas y sus familias están protegidas gracias a Cuidar tu Salud, el programa de Cobertura Universal que les brinda un seguro médico gratuito.

Antes de contar con este beneficio que otorga el Gobierno del nuevo Nuevo León a través de la Secretaría de Salud, cada que un integrante de la familia enfermaba todo era preocupación, pues no cuentan con los recursos económicos para atenderse.

Para Esmeralda Almaguer López, de 22 años, Cuidar tu Salud fue un gran alivio para que su bebé fuera tratado de una hernia.

Un proceso rápido y fácil para tener una mejor salud. Foto: Especial

“A mi niño le detectaron una hernia, todavía no tenía la tarjeta de Cuidar tu Salud, y no podía consultarlo, si lo operaban me iba a salir muy caro, pero gracias a Dios se le está tratando con medicamento”, dice con alivio.

Cada que Esmeralda, su esposo o uno de sus tres hijos enfermaba, recuerda que tenía que desembolsar alrededor de 500 pesos para la consulta, además de tener que comprar los medicamentos, los cuales ahora le brindan gratuitamente.

“No tenía servicio médico, cuando se enfermaban sí batallaba porque no tenía dónde llevarlos a consultar ni quién me apoyara; ahora que tengo los puedo traer sin problema”.

La señora Elizabeth Sánchez García recuerda que antes de saber acerca de los beneficios de Cuidar tu Salud, le era muy complicado que alguien en la familia enfrentara una enfermedad.

Cuidar tu Salud es un programa para toda la familia, pero prioriza a los más pequeños de la casa.

“Era un gasto muy elevado para nosotros que no tenemos los medios, íbamos con doctores particulares o de la colonia… no teníamos para los medicamentos, dices: ‘O como o compro el medicamento’, y estábamos en esa posición”, recuerda amargamente.

Una vecina le recomendó ir al Centro de Salud, en donde pudo registrar a toda la familia, lo que permitió que su hijo de 20 años pudiera atenderse del corazón.

“Desde pequeño mi hijo tiene problemas en su corazón, le detectaron un soplo interventricular, el cual le canalizaron en el Hospital Metropolitano, ahí fue con el cardiólogo y muy buenos resultados hasta ahorita”, explica.

Cuidar tu Salud le ha brindado tranquilidad. Ahora acude con regularidad al Centro de Salud Pio X, en donde lleva un control de su hipertensión, además de que recibe asesoría de una nutrióloga.

“Aquí no nos cobran la consulta, nos dan el medicamento, nos hemos beneficiado mucho con la tarjeta”, finaliza.

Cuidar tu Salud es un programa para toda la familia, pero prioriza a los más pequeños de la casa.

800 MIL QUE VIVEN CON TRANQUILIDAD

En Nuevo León ya son más de 800 mil personas las que están registradas a la Cobertura Universal de Cuidar tu Salud, programa que recientemente cumplió un año desde su implementación.

En este tiempo se ha fortalecido con el incremento en los servicios, pasando de 324 a 553 intervenciones gratuitas para la ciudadanía, entre las que destaca Código Infarto, de recién implementación, la cual contará con una red 47 nuevas ambulancias para brindar atención oportuna y efectiva ante episodios cardiacos.

El Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda hizo hincapié en la importancia que tiene la salud, por lo que no se han escatimado los recursos en este rubro.

“De manera ambiciosa, Nuevo León decidió que todos los neoloneses tengan salud universal completa y gratuita, eso es Cuidar tu Salud, una realidad, en un año van 800 mil personas registradas y la meta es llegar a un millón y medio el siguiente, para poder tener a todos los neoloneses con tarjeta, una cobertura de primer mundo”, expresó.

“Hoy les puedo decir, con mucho orgullo, recién cumplidos dos años de Gobierno y uno de Cuidar tu Salud, que tenemos el mejor sistema hospitalario de México, se han invertido siete mil 500 millones de pesos en nuevos hospitales”, destacó García Sepúlveda.

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, reafirma el compromiso que hay con la población en Nuevo León.

“Este proyecto no es sólo un programa de atención médica, es una promesa, un compromiso con la salud y el bienestar de nuestra comunidad. Significa que cada uno de nosotros, sin importar nuestro estatus social o económico, merece acceso a una atención médica de calidad, y ése es el principio que nos ha impulsado a lo largo de este viaje”.

Cuidar tu Salud brinda atención gratuita a través de los 386 Centros de Salud, 12 Hospitales y las 41 Unidades Médicas Especializadas en los 51 municipios de Nuevo León.

Es el paraguas bajo el que se instalan otros programas de intervención como la Cobertura universal para niñas, niños y adolescentes con cáncer, la Cobertura universal contra el cáncer de mama, Código Infarto y la atención a la Salud Mental y Adicciones.

Las tarjetas de Cuidar Tu Salud cuentan con un folio y código QR único para la identificación del paciente, lo que es de valor para tener una visión más precisa de los padecimientos con mayor incidencia, por lo que se pueden identificar las necesidades de la población en Nuevo León.

Los interesados pueden consultar las redes sociales de la Secretaría de Salud de Nuevo León, comunicarse al teléfono 81 8130 0009 o visitar la página www.saludnl.gob.mx/cuidartusalud/.