CFE anuncia mega apagón eléctrico en Guerrero: ¿Qué colonias estarán sin luz? | LISTA

¡El Año Nuevo está cerca! En México ya inició la compra de uvas, sidra, vino y todo lo necesario para la cena, con la que miles de familias celebrarán el cambio de año. Sin embargo, tan solo un día antes de la gran fiesta, algunas comunidades en Guerrero se verán afectadas por un corte de luz.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) pidió tomar precauciones a la población guerrerense, pues en una zona del estado no habrá luz durante el 30 de diciembre. Aunque se espera que los trabajos estén completos para antes del 31, día que se festeja el Año Nuevo, se pidió considerar el corte de energía.

Trabajadores de la CFE. ı Foto: Cuartoscuro

A continuación, te decimos horario, fecha y colonias afectadas en Guerrero por el mega apagón eléctrico del martes 30 de diciembre.

¿En dónde no habrá luz por apagón eléctrico en Guerrero el 30 de diciembre?

A través de una tarjeta informativa, la CFE advirtió que el martes 30 de diciembre habrá un apagón eléctrico en algunas comunidades de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, por lo que pidió tomar precauciones.

Lo anterior a causa de labores de mantenimiento, particularmente la reubicación de un poste de concreto, lo cual, aclaró, será con el fin de “mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía en esta región”.

Así, la CFE detalló que el apagón eléctrico del martes 30 de diciembre durará cinco horas, particularmente desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas, y afectará a las comunidades de:

Coyulito

La Providencia

Huehuetonoc

Papaloapan

Tlacoachis

Llano de Tepehuaje

Metlatonoc

El Carmen

Yoloxochilt (Tlacoachis)

La Soledad Xochis

Xacundutia

Tierra Blanca

Rancho Cuananchinicha

Comunicado de la CFE. ı Foto: Captura de pantalla

“Para proteger la integridad del personal y de la población, es necesario que se suspenda el servicio eléctrico mientras dure la jornada de actividades de mantenimiento. La CFE agradece su confianza y comprensión”, escribió la Comisión.

La CFE recordó a la población el canal de comunicación para cualquier reporte, duda o aclaración derivado de este incidente, que es el número telefónico 071.

