Durango, con 'estrategia y rumbo bien definido': Esteban Villegas

El gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas Villarreal, presumió este miércoles que, en apenas 24 meses, “nos dedicamos a cambiar historias a transformar vidas y lo hacemos unidos con la grandeza del corazón”.

Tras anunciar que a a esta entidad llegarán 100 mil millones de pesos en inversiones con la instalación de la empresa número 32 en lo que va del 2024, Villegas Villarreal enfatizó: “Con estrategia y rumbo bien definido, Durango y su amplio potencial está a la vista de todo el mundo”.

Al presentar su segundo informe de gobierno, el mandatario expresó:

“Estamos construyendo un enorme futuro para ustedes, para sus hijos, algo está sucediendo en Durango que todo el mundo nos está volteando a ver hoy es el día que cambiamos el rumbo de Durango el día que la grandeza se asoma por fin en el horizonte y comienza esos grandes sueños con estas grandes empresas comandadas por distinguidos seres humanos, porque eso vinimos a escuchar atender a delinear un futuro para todos” Esteban Villegas, gobernador de Durango

Esteban Villegas presentó este miércoles su Segundo Informe de Resultados. Foto: Captura de Pantalla

Esteban Villegas destaca "inversión histórica" en Durango

Ante miles de personas reunidos en la Velaria del recinto de la Feria Nacional “Francisco Villa” en la capital del estado, el gobernador hizo un llamado “a la conciencia, un llamado a la amplitud de miras para todos aquellos que tengan la responsabilidad con sus pueblos”.

Y agregó: “Recuerden, la historia se construye a través de los ojos y la voz de nuestra gente, en ellos vive el verdadero legado de nuestro actuar, nos juzgarán por las vidas que logremos cambiar, por las oportunidades de trascendencia, por las acciones de bondad, por el ejemplo de nosotros al frente de un proyecto y la congruencia de nuestras obras”.

Entre sus principales logros, Esteban Villegas destacó una “inversión histórica” por un monto de más de 31 mil 500 millones de pesos, misma que, dijo, va a generar más 26 mil 323 empleos directos, lo que nunca había sucedido en la historia de Durango.

“Yo he estado mencionando que vienen varias inversiones a Durango y hay quien hasta se ríe y no cree, porque cree que es broma, porque cree que es política barata, pero los duranguenses no somos de política barata, que no se equivoquen, este gobierno es serio”, declaró el gobernador.

El gobernador Esteban Villegas presentó este miércoles su 2do Informe de Resultados. Foto: Especial

Villegas supera compromiso de generación de empleos

Asimismo, anunció que se instalará en la entidad una Data Center, la cual será una de los más grandes en América Latina, mientras que en el lugar firmó un compromiso de inversión con la empresa Fermaca, encargada de este proyecto.

Recordó que desde el 2016, cuando buscaba ser gobernador, se comprometió a generar en la entidad 70 mil empleos, entre directos e indirectos.

Y enfatizó: “Nunca perdí mi sueño de cumplir los 70 mil empleos entre directos e indirectos, con estos 26 mil por 4 estoy sobrando por mucho el compromiso que hice desde el 2016, nunca hay que perder los sueños y apenas vamos en el segundo año y falta mucho por ver todavía” aseguró Villegas Villarreal.

En el evento estuvieron presentes los gobernadores de Zacatecas, David Monreal Ávila, de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, así como los exmandatarios de Durango Maximiliano Silerio Esparza, Ismael Hernández Deras y Jorge Herrera Caldera.

Ante ellos y ante los representantes de los poderes locales, Esteban Villegas mencionó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador puso a andar el proyecto “Agua Saludable para la Laguna”, con una inversión de 14 millones de pesos.

Junto a Sheinbaum, va por construcción de presa Tunal II

Destacó que recibió ese apoyo del primer mandatario para la habilitación de una planta potabilizadora, la cual tuvo una inversión de mil millones de pesos y adelantó que la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, lo apoyará para construir la presa Tunal II, misma que, se estima, tendrá una inversión aproximada de cuatro mil millones de pesos.

El mandatario aseveró que se vio obligado a enfrentar enormes retos durante este año, cuando se presentó la sequía más fuerte de los últimos 50 años, pero celebró que aunque se esperaba la muerte de más de 100 mil cabezas de ganado, oficialmente sólo murieron siete mil.

También destacó las inversiones que su administración ha hecho en suplementos alimenticios, construcción de bordos de abrevadero, semillas, y las diversas estrategias que se han implementado para apoyar la agricultura y la actividad ganadera. “Le estamos cumpliendo a mis amigos del campo”, aseguró.

“Si se pueden hacer las cosas bien, si podemos construir puentes entre semejantes, si podemos hacernos escuchar y ayudarnos entre mexicanos, como habitantes de este mundo, como viajeros temporales en este bendito tiempo que nos toca vivir” Esteban Villegas, gobernador de Durango

Entre aplausos y vítores de los asistentes, Villegas Villarreal concluyó: “Este es un llamado a ser patriotas, a cumplir con la encomienda de nuestros ancestros, a hacer ejemplo vivo de una nueva forma de hacer política y de buscar esa grandeza en la unidad, en la sangre que llevamos dentro, en el acento, en el nombre que llevamos todos, porque somos orgullosamente mexicanos y los mexicanos somos de una sola pieza y nos van a conocer en todas partes, que viva Durango”.

