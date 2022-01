Durango pasará a semáforo naranja el lunes; clases presenciales se aplazarán una semana más

Ante el incremento de contagios de COVID-19 y la llegada de la variante Ómicron, Durango pasará a semáforo naranja, a partir del próximo lunes, por lo que las clases presenciales fueron aplazadas una semana más, indicó el gobernador José Rosas Aispuro.

El mandatario estatal señaló que la siguiente semana se analizará el comportamiento de la pandemia. Además indicó que se evaluará si las clases presenciales representan o no un riesgo de incremento en la propagación del virus.

“Habrá que estar conscientes, y los padres de familia que me escuchan no me dejarán mentir, que los niños y los jóvenes no están necesariamente encerrados en su casa, y qué bueno que así sea, entonces si no están en su casa, ¿dónde pueden estar más seguros? en la escuela”, comentó Rosas Aispuro.

Explicó que en los planteles se cuenta con una protección mayor que en cualquier otro lugar, por lo que buscarán diálogo con los padres de familia, dirigentes de las secciones magisteriales y la comunidad médica para tomar una decisión.

También se intensificarán programas para la atención médica a este padecimiento, como facilitar oxímetros a quienes lo necesiten e intensificar el monitoreo de pacientes a través de la línea COVID-19.

Adelantó que se reunirá con los presidentes municipales para reforzar y vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

“Evitemos, sobre todo, los eventos sociales. Yo sé que la gente los fines de semana se quiere reunir con los amigos, en carnes asadas o en cualquier otro tipo de reunión, pero esas reuniones hoy, en lugares cerrados representan un riesgo muy alto para los contagios de las familias”, comentó.

El gobernador reiteró que esto no tiene el fin de reducir las actividades, pero que lo importante es proteger la salud para que la economía no se detenga.

Adelantó que también se continuará con la vacunación de refuerzo a la población mayor de 40 años, así como a quienes tienen problemas de movilidad, en asilos y en centros penitenciarios estatales.

