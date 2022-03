Edomex brinda asesoría jurídica gratuita; así puedes solicitarla

Si tienes un problema legal y no sabes cómo solucionarlo o por dónde comenzar, puedes solicitar la asesoría jurídica gratuita que brinda el Gobierno del Estado de México.

Este apoyo permite proporcionar orientación y asesoría a todas las personas que lo soliciten a través de la unidad administrativa Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

La persona interesada deberá acudir a la Dirección Regional del Instituto más cercano a su domicilio y solicitar la asesoría correspondiente.

Dirección Regional Valle de Toluca

Dirección Regional Valle de México Zona Nororiente

Dirección Regional Valle de México Zona Oriente

Calle Gral. Emiliano Zapata, no ext: 207, colonia Universidad.Calle Av. Hidalgo, No ext: 88, colonia La Romana, C.P: 54080.Calle: Adolfo López Mateos, no ext: 63, colonia La Mora de San Cristóbal, C.P: 55000.