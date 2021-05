Elecciones 2021: Balean a candidato de Morena en Puebla

El candidato de Morena a la alcaldía de Ocoyucan, Puebla, Francisco Cortés Pancoatl fue atacado a balazos la noche de este jueves, mientras se dirigía en su automóvil por una carretera de la localidad.

A través de su cuenta de Facebook informó sobre el percance: “Buenas noches, con gran pesar les comentó que el día de ayer jueves 27 de mayo aproximadamente a las 09:45 horas, recibí dos tiros de bala justo a la altura del puente Chalchihuapan”.

En la publicación, dijo que no le pasó nada tras sufrir el ataque, tan solo tenía una herida en la mano que fue atendida a la brevedad pero que lo mantendrá hospitalizado algunos días. “Gracias a Dios estoy bien y no pasó de una herida en la mano que me tendrá unos días hospitalizado”.

El morenista dijo que es una pena que en tiempos electorales existan este tipo de actos violentos, por ello, estimó que el tema es de las principales situaciones que deben erradicarse en Ocoyucan. “Invito a las candidatas y candidatos de todos los partidos a hacer las cosas diferente, a llevar un ejercicio electoral ético, guiado de valores y con el objetivo de lograr realmente en Ocoyucan una transformación”, aseveró.

El aspirante aseguró que su proyecto garantizará la seguridad de todos los Ocoyuquenses y trabajará para mejorar las condiciones en las que viven los ciudadanos, ya que la violencia nunca ha sido la opción en la sociedad, y el actual proceso electoral debe basarse en las mejores propuestas para el Municipio. “Está en nuestras manos hacer una diferencia y sacar a nuestras localidades del rezago que ha tenido durante años”, precisó.

ntb