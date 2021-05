Elecciones 2021: publican último spot de Abel Murrieta antes de su asesinato

Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Sonora aseguró que no tenía miedo en el último spot que grabó un día antes de su asesinato.

“A mí no me tiembla la mano, yo no tengo miedo. A mi nadie me va a corromper, va en serio”, expresó Murrieta en el video publicado en su redes sociales.

En las redes sociales del candidato dedicaron un mensaje en el que afirmaron que Murrieta Gutiérrez siempre “dio la cara por Cajeme”.

Hasta el último minuto de su vida, Abel nos demostró que fue un hombre a carta cabal, un hombre dispuesto a darlo todo para proteger a los inocentes, un hombre al que los delincuentes no iban a corromper y por eso lo asesinaron indicó.

Abel, gracias infinitas, descansa en paz.



— Abel Murrieta (@AbelMurrietaG) May 16, 2021

Mónica Murrieta, hija del ex fiscal de Sonora también compartió el último mensaje que grabó durante la campaña.