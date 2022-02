Un grupo de al menos cuatro migrantes decidió encadenarse como forma de protesta en la plaza principal de Tapachula, Chiapas con el objetivo de hacerse escuchar por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) para que puedan regularizarlos a la brevedad y salir del estado.

“Ya me he encadenado individualmente, pero ahora lo hacemos en grupo. Nosotros lo que estamos pidiendo es nuestra libertad porque prácticamente en Chiapas estamos presos. El Instituto Nacional de Migración no ha respondido, no solo para unos, sin para todos ya que no les cumple sus peticiones, queremos ver realidades y no promesas”, explicó uno de los extranjeros, quien además fue boxeador profesional en Nicaragua.

El migrante dijo que en Nicaragua hay una fuerte persecución para los que no están de acuerdo con el régimen, por ello deciden salir y buscar oportunidades en otros países. “Yo cambié de residencia cuatro veces en Nicaragua, pero siguieron las amenazas, por eso decidí salir del país”, indicó.

Patricio Peralta, de origen guatemalteco, explicó que viene huyendo de su país porque no hay empleo, además que tiene problemas de salud en sus pies y nadie le apoya. “Yo tengo tres hijos y mi esposa y necesito ayudarles, por ello requiero de empleo pero rengo clavos, por ello necesito la regularización para salir del estado”, dijo.

Se encadenan migrantes en Chiapas para protestar por regularización (VIDEO) Video: Especial

Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras, denunció que la ley migratoria detalla que a las personas con alguna discapacidad se les debe regularizar y dar sus documentos a la brevedad, pero no se ha hecho en el caso de Patricio Peralta.

Por la contención no se respetan las comunidades vulnerables y no les dan los documentos. Hemos estado pidiendo un diálogo per la situación no avanza, ninguna autoridad se acerca para solucionar la situación y parece que están sordos Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras

Por esa razón el activista pidió a las autoridades atender a los migrantes de manera más humana.

Más tarde la comunidad extranjera varada en Chiapas espera realizar una vigilia y posteriormente nuevas protestas para demandar la entrega de documentos que les permitan salir del estado y buscar una oportunidad. Ayer Irineo Mujica amenazó con un plazo de una semana antes de tomar acciones más drásticas, entre las que se encuentra una caravana.

RFH