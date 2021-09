Encapsulan en Chiapas a migrantes venezolanos

Un grupo de migrantes de Venezuela fueron detenidos y encapsulados por elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) en el municipio de Arriaga, Chiapas, sin embargo la presión de la gente provocó que fueran liberados al cabo de unos minutos.

En redes sociales se difundió un video donde se muestra a los venezolanos alegando con agentes, “No nos pueden detener, no estamos en la zona de la frontera, no nos pueden detener, déjenos salir y seguir nuestro camino”, destacó uno de los migrantes.

Luego de ser liberados, los extranjeros siguieron su camino rumbo a la salida de Chiapas con colindancia con el estado de Oaxaca, ya que aseguraron que su sueño es llegar a Estados Unidos debido a que en Venezuela no hay oportunidades de desarrollo por las graves condiciones sociales y económicas que persisten en esa nación.

Los migrantes que vienen acompañados por menores de edad, salieron de su país hace tres meses y han sufrido los embates del clima y del camino, para avanzar hasta México. Sin embargo los elementos de la Guardia Nacional y del INM los siguieron para posteriormente detenerlos.

Mientras que en el albergue Hogar de la Misericordia en el mismo municipio, una veintena de extranjeros espera un lugar para poder resguardarse. Cada día y a todas horas llegan más personas, pero al no haber sitio para su entrada esperan y duermen en las afueras.

