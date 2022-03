Enrique Alfaro anuncia que este lunes habrá detenidos por riña en estadio Corregidora

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro adelantó que en el transcurso de este lunes habrá detenidos por la riña del estadio La Corregidora, ocurrida el pasado 5 de marzo, pues dijo que ya hay algunas personas identificadas por la Fiscalía de Querétaro derivado de la carpeta de investigación que se abrió.

En conferencia de prensa, explicó:

“A mí lo que me expresa el gobernador (Mauricio Kuri) es que ya tienen toda la información, que ya están tras los responsables, que los van a agarrar muy pronto. Me hubiera gustado que hubiera detenidos rápido, sí, pero lo importante en este momento es que el Gobierno de Querétaro pueda actuar con firmeza. Hablé con él más de seis veces ayer y lo que me informa es que en las próximas horas habrá detenidos”.