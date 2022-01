Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, da positivo a COVID-19; "me siento tranquilo", afirma

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, resultó positivo a COVID-19, luego de hacerse una prueba para detectar el virus.

“Me hice una prueba ayer en la tarde-noche de la que me pasaron los resultados hoy muy temprano, y quiero informarles que salí positivo a COVID-19. La verdad me sorprendió la noticia ya que no tengo ningún síntoma, estoy bien, de hecho me acababa de hacer una prueba el pasado viernes que había salido negativo, pero hoy salí positivo”, explicó.

Ni modo, ya me tocaba. pic.twitter.com/CEbbBy8fm7 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) January 20, 2022

El mandatario estatal señaló que estará trabajando desde su casa, ya que estará confinado hasta que resulte negativo al virus. “Me siento tranquilo porque no tengo síntomas, mi hija Natalia también es positiva pero está bien, esperemos así seguir”, destacó.

Enrique Alfaro mencionó que es la primera vez que se contagia, aunque adelantó que saldrá sano de la enfermedad.

El gobernador de Jalisco se suma a otros mandatarios que recientemente resultaron positivos a Covid-19, como Diego Sinhue Rodríguez de Guanajuato o Miguel Barbosa de Puebla.