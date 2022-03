Jalisco reforzará seguridad en límites con Michoacán tras hechos violentos: Enrique Alfaro

En respuesta a los hechos violentos que se registraron esta noche en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro dio a conocer que se reforzará la seguridad en los límites con el estado de Michoacán, ya que la situación de violencia que atraviesa la entidad ha comenzado a tener efectos en los municipios colindantes.

A través de un video compartido en redes sociales, el mandatario detalló que dos policías fueron asesinados en el municipio de Jocotepec, mientras atendían un accidente vial; dos tractocamiones fueron incendiados en Tamazula, y un vehículo con armamento en su interior también fue incendiado, en el municipio de La Manzanilla.

Afirmó que estos hechos requieren de una reacción inmediata, por lo que hoy se evaluó el reforzamiento policial en estas demarcaciones.

En el mismo video, Alfaro Ramírez dijo que la población civil no sufrió afectaciones directas, por lo que llamó a no caer en pánico “a partir de información no precisa y que, en muchos momentos, pareciera estar difundiéndose para generar miedo”.

Por esto, también exhortó a continuar con las actividades cotidianas y remarcó que ninguna autoridad municipal tiene la facultad para suspenderlas.

Explicó que el país atraviesa por un momento difícil, al igual que para los municipios de Jalisco que colindan con estados con problemas complejos en materia de violencia, como Michoacán, Zacatecas y Colima.

Por esto, afirmó que ya pusieron en marcha los operativos de seguridad que han funcionado en otras zonas del estado y apuntó que hay coordinación constante con la Mesa Nacional de Seguridad y con los estados vecinos.

“Estamos concentrados en ello y mantendremos a la población informada de cualquier cosa que tenga que saber”, concluyó.

Escucha este mensaje importante sobre los hechos violentos del crimen organizado en zonas limítrofes de nuestro estado con Michoacán. pic.twitter.com/dwePqkUgs8 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) March 11, 2022

