Eruviel Ávila, carta fuerte del Partido Verde en el Estado de México

La figura de Eruviel Ávila Villegas ha cobrado relevancia en el Estado de México tras su confirmada incorporación al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para postularse como diputado federal, con lo que se consolida como la carta fuerte de dicho partido para liderar la bancada.

“Hoy me sumo al Partido Verde que más que un partido, es toda una familia. La Familia Verde. Desde el 2002 me ha acompañado en las elecciones que he competido y juntos hemos ganado”, dijo el ex gobernador frente a una audiencia de más de 10 mil personas.

Desde diciembre pasado, Ávila Villegas anunció su adhesión al proyecto encabezado por la candidata presidencial de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum, integrando la agrupación política ‘Alianza Progresista‘ junto a otros colegas como Adrián Rubalcava, Alejandro Murat y Nuvia Mayorga.

En julio pasado, el político renunció al PRI junto a otros compañeros de bancada, como Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y Nuvia Mayorga, para fundar el movimiento Congruencia por México.

Es relevante destacar que, según una encuesta realizada por la casa encuestadora Poligrama, la imagen pública de Eruviel Ávila se ha fortalecido tras su incorporación al Partido Verde. El exgobernador es reconocido por el 65.8% de las personas encuestadas, y su imagen se ha visto reforzada tras un sondeo realizado el pasado 20 de febrero en la entidad, donde dos de cada tres personas identifican a Ávila.

El sondeo, llevado a cabo el pasado 20 de febrero a través de 1,500 encuestas telefónicas, reveló que dos de cada tres personas encuestadas ubican al exgobernador en el espectro político local.

Eruviel Ávila ha ocupado diversos cargos políticos, incluyendo dos veces la presidencia municipal de Ecatepec, diputado, senador y gobernador del Estado de México desde el 16 de septiembre de 2011 hasta el 15 de septiembre de 2017.

