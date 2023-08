Evelyn Salgado conmemora el 241 Aniversario del Natalicio de Vicente Guerrero en Tixtla.

Con el llamado a la unidad y a la reconciliación para construir juntas y juntos las condiciones de seguridad, de paz y bienestar anheladas, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la ceremonia y desfile cívico-militar conmemorativo por el 241 Aniversario del Natalicio del general Vicente Ramón Guerrero Saldaña.

En la ciudad natal del máximo héroe del estado y auténtico consumador de la Independencia de México, la mandataria estatal afirmó que se consolidan los cambios que ya se materializan en beneficios para las familias de Guerrero.

"Los invito a seguir luchando y redoblar esfuerzos para seguir con el compromiso ineludible sin claudicar y sin titubear en la búsqueda de la justicia, del desarrollo y el bienestar, hoy más que nunca vamos juntas y juntos con firmeza, con el legado de nuestro héroe con ah ejemplo hasta lograr la transformación", dijo en su mensaje la mandataria estatal refrendó su compromiso de atender con diligencia los retos y las adversidades como lo hiciera el último insurgente, el General Vicente Guerrero quien, dijo, lidió con los embates conservadores, siendo el primer presidente afromexicano en la historia de este país.

¡Guerrero es historia y valentía!



En mi bello municipio de #Tixtla encabezamos con mucho orgullo el desfile cívico-militar en honor al 241 Aniversario del Natalicio del hijo más entrañable de esta tierra, el consumador de la Independencia y quien fuera el primer Presidente… pic.twitter.com/B8PxzfcWYt — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) August 10, 2023

te puede interesar Evelyn Salgado refrenda compromiso de fomentar valores, respeto cultural y la identidad de pueblos indígenas y afros de Guerrero

"Si Vicente Guerrero no claudicó y no se rindió aun en tiempos tan complicados, nosotros tampoco tenemos ese privilegio y no nos vamos a rendir, vamos hacia adelante juntos porque ese es el legado de un gran hombre, don Vicente Guerrero", expresó la gobernadora Evelyn Salgado.

Previo al inicio del desfile cívico - militar, acompañada por titular de los poderes Judicial y Legislativo, mandos navales y militares, la gobernadora Evelyn Salgado montó una guardia de honor al pie del monumento a Vicente Guerrero en el zócalo de la ciudad.

Para conmemorar el 241 Aniversario del Natalicio del Benemérito de la Patria se realizó un nutrido desfile sobre la avenida Insurgentes en el que participaron elementos de la Marina Armada de México, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Protección Civil, Seguridad Pública del estado y municipio, así como 260 participantes de Colegio de Bachilleres, 170 del CONALEP, 70 elementos del SUSPEG.

Así como 50 participantes de la novena sección del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Tixtla, 70 del Instituto de Seguridad Social, 32 participantes del Instituto del Deporte, 250 alumnos de la Normal de Ayotzinapa, cerrando el desfile con la asociación de charros, sin novedad.

JVR