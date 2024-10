Evelyn Salgado refrenda su respaldo y apoyo a Chilpancingo, Guerrero.

Aquí no existen colores, aquí no existen partidos, tenemos bien puesta una sola camiseta y se llama Chilpancingo, vamos a trabajar juntas y juntos de la mano para construir la capital que queremos y que necesitamos, señaló la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al presentar junto al presidente municipal Gustavo Alarcón Herrera, la Estrategia de Coordinación Integral para la Atención del Río Huacapa, y destacó que su gobierno no dará ni un paso atrás hasta lograr que la paz, la justicia y el bienestar llegue a todos los hogares de Guerrero.

Chilpancingo no necesita ni necesitará del egoísmo ni de la perversidad de quienes lucran con el dolor, resaltó la mandataria estatal al convocar a caminar de la mano en este nuevo proceso como un solo equipo para construir y consolidar un proyecto para las familias de la capital y de Guerrero, “En la gobernadora siempre encontrarán apertura y apoyo, vamos a trabajar en unidad con el gobierno municipal”.

La historia de Guerrero, dijo, se ha forjado en la adversidad, muchos episodios muestran el temple del estado, la fortaleza de un pueblo que no sabe rendirse, un pueblo libre, un pueblo pacífico que merece y tiene como destino la esperanza, la justicia y el bienestar.

Ante habitantes de la capital del estado, la mandataria estatal resaltó que junto al alcalde realizarán un gran trabajo para y por el bien de Chilpancingo, “Estoy segura que vamos a hacer un gran trabajo en perfecta coordinación. El gobierno municipal va a contar con todo el respaldo y el apoyo de la gobernadora”.

“Hoy nos encontramos en uno de esos momentos que ponen a prueba la fortaleza de nuestras instituciones y la resiliencia de nuestras comunidades. Momentos que nos lastiman como guerrerenses pero que nos obligan a sobreponernos con el peso de la historia, con el impulso de nuestros principios e ideales, con la responsabilidad y voluntad que asumimos al gobernar Guerrero”.

Y se unió al sentimiento de hermandad y de fraternidad que existe en la sociedad chilpancingueña, “Yo jamás abandono a Chilpancingo, aquí vivo, aquí está mi familia, aquí está mi gente, aquí están todos ustedes, somos equipo, somos familia y yo no me voy de Chilpancingo, aquí sigo y aquí seguiré al frente apoyando con todo lo del gobierno del estado a esta hermosa capital que se merece lo mejor, así que cuentan con mi apoyo. Aquí sigo y aquí seguiré de pie trabajando como lo he hecho todos los días por el pueblo de Guerrero”.

Asimismo, informó que apoyan al gobierno municipal en la recuperación de las fuentes de abastecimiento de agua potable que es un tema importante en la capital del estado, por lo que ya se encuentra personal arduamente trabajando en Omiltemi, Acahuizotla y Mochitlán para restablecer el servicio a la brevedad posible.

El alcalde Gustavo Alarcón Herrera expresó su reconocimiento a la gobernadora y manifestó su disposición de trabajar de la mano con los gobiernos estatal y federal para beneficio de los habitantes de Chilpancingo.

En tanto, el director general de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, Facundo Gastélum Félix, dio a conocer las afectaciones que dejó a su paso el huracán John en el Río Huacapa y en el sistema de abastecimiento de agua potable, así como de los trabajos que realiza la dependencia a su cargo.

