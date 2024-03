Exhiben en documental tortura con Javier Corral

Tras haber vivido en carne propia lo que califica como abuso de poder y hostigamiento por parte de Javier Corral Jurado, exgobernador del estado de Chihuahua, Gilberto Mauricio Romero estrenará este 15 de marzo un documental titulado La Farsa, con el que exhibirá dichos “atropellos”.

En entrevista con La Razón, el documentalista especificó que en el tiempo que Corral Jurado fue gobernador se implementó la operación Justicia para Chihuahua, la cual buscaba terminar con la corrupción en el estado.

“Básicamente, lo que hace es torturar gente para que se eche culpas y empieza una persecución política, más que una persecución a la corrupción”, denunció.

Narró que durante los primeros meses de la administración del exmandatario estatal, él fue víctima de hostigamiento y abusos, específicamente por tener una relación laboral con el también exgobernador César Duarte.

“Lo peor fue cuando me empezaron a poner policías estatales, obstruyendo la cochera de mi casa; todo un año me seguían a todas partes; en las noches, con la linterna, me encendían las luces en las ventanas; era hostigamiento total”, dijo.

A raíz de este hostigamiento fue que decidió exponer la situación en un documental, el cual, en aquel entonces, no fue apoyado por los medios, por temor a represalias. Poco después fundó su escuela de cine.

“Logramos sacar la primera generación y entonces hicimos un documental para el Canal del Congreso; fuimos premiados como mejor documental, a través del Senado de la República, y esos mismos muchachos me dijeron: ‘¿por qué no cuenta su historia?’”, rememoró.

El documentalista describió que poco a poco, con la ayuda de sus estudiantes y en sus ratos libres, fue como se logró culminar este proyecto.

El tráiler del documental puede encontrarse en YouTube. Foto: Especial

Aclaró que todo lo que se expone en el documental no tiene la intención de defender a nadie: “En ningún momento yo estoy defendiendo a César Duarte, como lo han querido manejar algunos medios… Yo no meto las manos ni por mis hijos”.

Mencionó que ya ha tenido algunas llamadas amenazantes, pero refirió que está haciendo lo correcto.

“Si no levantamos la voz, le vamos a seguir permitiendo hacer las cosas; que la gente sepa qué clase de persona es, porque en Chihuahua lo conocemos”, señaló Romero.

Dijo que hasta el momento no ha considerado pedir seguridad. Sin embargo, advirtió que “si me llega a pasar algo, pues no hay otra persona que Javier Corral (como responsable)”.

Expuso que durante su periodo de gobierno, el exmandatario realizó una persecución que originó que algunos políticos acusados de peculado fueran encarcelados por años, hasta tres años, “al punto de que uno de los personajes del que se habla en el documental, Lázaro, haya muerto en la cárcel”.

Detalló que se trataba de una persona de la tercera edad con hipertensión y que no contaba con las atenciones debidas para mantenerlo en buen estado de salud.

“Al final se demuestra que es inocente, pero la jueza dijo: ‘No, no, seis meses más’, cuando era ilegal, porque nada más se pueden dos años de prisión preventiva y se les muere al mes siguiente, y entonces todos echándose la bolita, pues hasta ahorita la pobre señora no puede llevarse el cuerpo de su marido desde Chihuahua a México porque ellos vivieron en México. Hasta ese punto son las cosas que hizo Javier”, explicó.

Apuntó que muchas de las personas que fueron encarceladas en aquel periodo fueron víctimas de diversas violaciones a sus derechos, ya que en la cárcel no los dejaban salir al patio en ningún momento y, en algunos casos, permanecían con la luz de la celda prendida día y noche, lo que orilló a algunos a quitarse la vida.

“A mucha gente la dejaban sin comer tres, cuatro días; a los presos de mayor seguridad los dejan salir una hora al patio; a esa gente, seis meses sin salir, ni siquiera de su celda al pasillo, 24 horas. La luz prendida seis meses para que no durmieran; imagínese esos atropellos”, subrayó.

El estreno de este documental será mañana viernes, a las 11:00 horas, en la sucursal de Cinemex Hollywood, de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y de acuerdo con medios locales, la demanda de boletos es muy satisfactoria.