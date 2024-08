Exigen justicia en Morelos por menor abusada

Mujeres que han sido víctimas de violencia vicaria en Morelos protestaron este martes en la explanada del Tribunal Superior de Justicia para exigir la renuncia de los magistrados y jueces, a quienes acusaron de dejar en libertad al presunto agresor de una menor.

El pasado 13 de febrero, las autoridades dejaron en libertad a Aldo “N”, padre de la niña, y quien es señalado por supuestamente haber abusado sexualmente de la niña de cinco años de edad.

Esto ocurrió luego de que fue desestimado el testimonio de la menor, mismo que realizó en una audiencia, en donde describió lo que le hacía su padre y dijo que le daba miedo.

Por la mañana la madre de la menor, Giovana Plata Rodríguez, explicó que se esperaba que este martes se hiciera la audiencia de apelación y que la última decisión estaría en manos de los magistrados Bertha Leticia Rendón, Arturo Loza Flores y Juan Gabriel Vargas Téllez.

“Me gustaría decir que vengo con la confianza de que los magistrados harán lo correcto, pero en el camino me he encontrado con muchas injusticias y he visto como se protege a los agresores en vez de a las víctimas; he visto autoridades cómplices de pederastas y sé que en parte son responsables de que México tenga primer lugar en abuso sexual infantil”, dijo Plata Rodríguez a los medios de comunicación.

Por la tarde se dio a conocer que los magistrados revocaron la absolución del presunto agresor de la niña, por lo que éste deberá regresar a la cárcel.

Durante una audiencia celebrada este medio día en la sede central del Tribunal Superior de Justicia en Cuernavaca, los magistrados consideraron válidas las pruebas existentes para considerar la responsabilidad de Aldo “N”.