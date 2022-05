Mamá de Debanhi pide justicia y exige que "salgan los culpables" de la muerte de su hija

La madre de Debanhi Escobar, Dolores Bazaldúa, criticó a las personas que han revictimizado a su hija en redes sociales y la opinión pública, ante lo que aseguró que "ella (Debanhi) no está para defenderse".

"Le han puesto muchos calificativos a mi hija, ahora ella no se puede defender, escucho muchas cosas: que ella se drogaba, ella fue la que compró el vodka, ella era la de todo, desgraciadamente ella no está para defenderse", explicó la maestra a través de un video compartido en YouTube.

Con dicho metraje, Dolores Bazaldua rompió el silencio sobre el caso de su hija, ya que no se había expresado públicamente al respecto. Ante dicha situación, aclaró lo siguiente:

Muchas personas se preguntan dónde está la madre, por qué no quiere salir. El aparecer en cámara no quiere decir que deje de ser la madre de Debanhi, simplemente siento mucho dolor y no me siento en condiciones de dar entrevistas