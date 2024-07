Reportan explosión e incendió en fábrica tequilera en el centro de Tequila, Jalisco

Este martes se registró una fuerte explosión en una fábrica tequilera en el estado de Jalisco, reportan que hay personas lesionadas y al menos 2 muertos.

Luego del estallido, inicio un fuerte incendio, que está siendo controlado por bomberos, al sitio acudió personal del Ejército, así como de Protección Civil.

Por medio de redes sociales circulan videos en los que se puede observar que se formó una gran columna de humo, además se oye el fuerte ruido de las sirenas de bomberos, quienes se presentaron a la fábrica para llevar a cabo las labores de sofocación del fuego.

Según medios locales, el fuego fue provocado por un desperfecto en un alambique, que es una herramienta de destilación. El incidente provocó que varias personas resultaran heridas y los primeros reportes indican que hay al menos 6 muertos.

A través de redes sociales, el presidente municipal José Alfonso Magallanes, comentó: "ante esta situación que se está viviendo ahorita en Tequila por estas explosiones en la tequilera, se está atendiendo por parte de protección civil está la Cruz roja, esta seguridad pública está vialidad, pediste de favor que no te acerques al centro histórico, busca a tus familiares y resguárdense en sus domicilios. No se metan al primer cuadro porque todavía no se puede controlar la situación".

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco dio a conocer que "el incidente ocurrió aparentemente por una explosión en una caldera y se propagó hacia 3 contenedores de 219,000 litros".

Informó que en conjunto con bomberos municipales y de la Unidad Interna de Protección Civil de la empresa llevan a cabo la búsqueda de cinco personas que están reportadas como desperecidas.

Una explosión se reportó esta tarde en la tequilera de José Cuervo, hasta el momento se sabe que las autoridades están trabajando para contener la situación. Reportan algunas personas fallecidas y otras heridas.

