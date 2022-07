Fiscalía de Sonora investiga ataque armado contra Rubén Haro en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia de Sonora indicó que investiga la agresión que sufrió Rubén Eduardo Haro, de 43 años, la madrugada de hoy al circular a bordo de un vehículo por la colonia Fundo Legal, en Ciudad Obregón.

El mensaje de la Fiscalía de Sonora en redes Foto: Captura de pantalla

En un hilo de mensajes por Twitter señaló que en las primeras indagatorias se estableció que los responsables viajaban en una camioneta deportiva Honda, blanca y que la unidad del afectado presentó impactos de proyectiles de arma de fuego. “Se mantienen las investigaciones con líneas al entorno familiar, personal y profesional.”, agergó.

Finalmente indicó que se dará vista del caso a la FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión) de la FGR-Sonora para que se analice si se derivó de un atentado a la libertad de expresión, “ya que la persona, quien está fuera de peligro, refirió ser propietario de un portal digital de noticias en Nogales”.

Atacan a balazos a periodista Rubén Haro Madero en Sonora

El periodista y propietario del portal Noticias de la Red, Rubén Haro Madero, confirmó que fue atacado por hombres armados la madrugada de este domingo mientras circulaba por calles de Ciudad Obregón; Sonora y que resultó ileso.

A través de un mensaje publicado en las redes oficiales de Las Noticias De La Red, Haro Madero dio a conocer el atentado contra su vida.

Y aseguró que: “Gracias a Dios me encuentro ileso, solo me quedo con el gran susto que me llevé. Mi vida siempre la he tratado de llevar lo más recta posible, con valores y siempre intentando ayudar al prójimo, sin hacerme de enemigos, por lo que dicha agresión podría tratarse de una equivocación hacia mi persona”.

El mensaje en redes de Rubén Haro Foto: Redes sociales

Tras el ataque, el dueño de Las Noticias De La Red se refugió en la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal por la calle Lateral 300 entre Valle de Álamos y Jalisco.

Luego de la agresión, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria se pronunció sobre este caso.