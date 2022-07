"Crisis de agua es una señal de alarma", advierte Iglesia Católica; exhorta a tomar acciones

La Iglesia Católica alertó que la crisis por agua que se vive en México es “una señal de alarma” , ya que el recurso no se encuentra administrado de forma adecuada, “siendo los más pobres quienes más sufren”.

Expresó que la situación en el norte del país debe servir a ciudadanos y gobiernos como una señal para cuidar los recursos naturales y actuar antes de que sea demasiado tarde .

A través de su editorial, consignado en el semanario Desde la Fe, mencionó que sus temores se basan en dos premisas. Por una parte, explicó que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 95 por ciento de los municipios de Chihuahua y Coahuila tienen escasez.

Resaltó que Monterrey, Nuevo León, ha sido la zona que más ha enfrentado este problema debido a la falta de líquido. Argumentó que los nuevoleoneses cuentan sólo con seis horas al día de bombeo y acentuó que la crisis es tal, que los pobladores hacen fila desde la madrugada frente a las tomas para garantizar el agua para sus familias e incluso, en señal de desesperación, hay ciudadanos que han secuestrado pipas.

En este marco, comentó que la Ciudad de México tiene su propia crisis, aunque aún no está al grado de lo que ocurre en el norte; no obstante, la Iglesia opinó que de no ser atendida podría ser peor, ya que se ocupa más agua que en Monterrey.

Por otra parte, escribió que el segundo punto en que basa sus argumentos es que en el Cántico de las criaturas, San Francisco de Asís habla de la “hermana agua”.

En la obra, San Francisco explica que entendía a la naturaleza como obra de Dios, con el hombre en su culmen. Por ello, este santo le llamaba “hermano” al Sol y “hermana” al agua.

Como seres a imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a cuidar de su creación. El agua, fuente de vida y tan necesaria para la subsistencia del hombre, no se administra de manera adecuada y los más pobres son los que más sufren por su escasez Iglesia Católica en el semanario Desde la Fe

Reiteró que todo está conectado, como dice el lema de la Semana Laudato si’ 2020, basada en la encíclica sobre el medio ambiente, escrita por el Papa Francisco.

Lo anterior, después de que esta semana Conagua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) declararon emergencia por sequía en México.

Ante esto, la institución hizo un llamado al resto de las entidades del país, afirmando que esta dificultad debería poner a todos los habitantes en acción.

Hacemos un llamado a la sociedad civil a cuidar este recurso invaluable, pero también a las autoridades a no sólo distribuir equitativamente el agua, sino también tomar acciones concretas para un correcto aprovechamiento del agua Conagua

Enfatizó que debe recordarse lo dicho por el Papa Francisco: “El acceso a este bien es un derecho humano fundamental , que debe respetarse, pues está en juego la vida de las personas y su misma dignidad”.

Destacó que los efectos del cambio climático van a continuar, entre ellos más sequías. “Estamos abofeteando a la naturaleza y la naturaleza se la va a cobrar, nos ha advertido el Papa en repetidas ocasiones” , expresó.

MAEP