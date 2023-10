Gobernador de Sinaloa protege a presunto acosador

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya admitió proteger a un funcionario de su administración que es acusado por presunto abuso sexual.

En conferencia señaló, sin dar el nombre del funcionario, pero reconociendo que lo conoce, que está confirmado que acosa a trabajadoras del Centro de Justicia para Mujeres en el municipio de Culiacán.

“Sí ya lo conozco, él es acosador, pero sexual. Ya le di la oportunidad yo, a ver, vete a un lugar distinto y yo te voy a proteger, pero en donde no quiero que hagas lo mismo, porque él estaba en el Centro de Justicia”, dijo.

Dijo que en su administración no desean acosadores de ningún tipo, por ello, le dio la oportunidad de trasladarse a otro sitio, sin decir dónde, para que siga trabajando, pero afirmó que lo protegerá.

“Pero el caso de este señor, que ha estado muy insistente, es porque no ha querido (dejar su cargo). Él quiere estar donde mismo, porque ahí es donde acosa, pero no puede estar él. Donde hay mujeres no, porque ya está probado que acosa sexualmente a las mujeres”, dijo el mandatario ante los cuestionamientos de la prensa.

Mencionó que debe estar en lugares “donde haya puros machos como él” para que no tenga problemas de ese tipo, además, aseguró que el cambio de sitio de trabajo fue sugerido por la secretaria de las Mujeres, Teresa Guerra Ochoa. “Tere misma me recomendó; pues búsquele un lugar donde no tenga ese alcance y estamos en eso. Estamos en eso, ahí está la oferta, es más, ahí en mi despacho yo estoy solo”, expresó.

Señaló que hasta el momento no existe alguna denuncia formal por el presunto delito en contra del trabajador. “No hay una denuncia de alguien que se anime a hacerlo. Necesito que tengan una acusación directa. No lo podemos destituir, si no, pues ya lo hubiéramos destituido”, agregó.

Sostuvo que hay “compañeros conflictivos que no te dan chance de resolver el problema” y por ello, se convierte en una víctima, aunque no lo es, pero reiteró que el funcionario no quiere irse a otro lado, sino quedarse en el mismo sitio, por ello, aclaró “que no es donde él quiera”, pues aseveró que es una actitud muy negativa de su parte.

El colectivo feminista “No se Metan con nuestras Hijas” reprochó la protección del mandatario estatal, y aseguró que debe ser sancionado por el delito, además de ser separado del cargo de manera inmediata.

