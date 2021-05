Gobernador de Tamaulipas niega señalamientos por operaciones ilícitas

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, negó haber realizado operaciones ilícitas en México o Estados Unidos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara que recibió información de Estados Unidos en la que se señala al mandatario por su posible responsabilidad en este tipo de movimientos.

En una misiva difundida en redes sociales, el gobernador detalló que solicitó acceso a la carpeta de investigación en la que se refiere que el mandatario presuntamente realizó transferencias monetarias ilegales, con el fin de conocer el contenido de la misma; sin embargo, destacó que no se le ha autorizado acceder a ella.

“A pesar de reiteradas solicitudes hechas a la agente del Ministerio Público de la Federación, no se ha permitido a mi defensa el acceso al expediente”, escribió, luego de reiterar que su patrimonio es de origen lícito.

El gobernador resaltó que no ha realizado ninguna operación ilícita en México ni en Estados Unidos. En este último, dijo, no tiene cuentas bancarias, además de que no ha sido informado de alguna investigación en su contra, destacó.

Asimismo, destacó que en otras ocasiones, García Cabeza de Vaca, ha respondido “puntualmente” a todas las acusaciones hechas en su contra “acreditado plenamente que son infundadas”; sin embargo, en este caso, al no obtener acceso al expediente de su caso, determinó que se encuentra imposibilitado para emitir una respuesta ante las acusaciones.

Este lunes, la Fiscalía General de la República informó que recibió un documento por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el que se señala al mandatario --junto a otras tres personas-- por su presunta responsabilidad en operaciones ilícitas e irregularidades bancarias.