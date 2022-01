Gobierno federal no nos contacta porque no les interesa el tema de desapariciones: Madres Buscadoras de Sonora

Cecy Patricia Flores Armenta, directora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora que se encarga de localizar personas desaparecidas, aseguró que el Gobierno federal tiene su teléfono desde hace años, pero no le han llamado, ni se han acercado porque nunca les ha importado.

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a Alejandro Encinas a apoyar al colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, luego de confirmar que hay lugares donde hay resistencias para las familias que buscan a sus seres queridos.

En entrevista con La Razón, Flores Armenta comentó que el fin de semana se comunicó con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas para buscar un apoyo a fin de que pueda regresar a su estado a continuar sus búsquedas, sin embargo, no obtuvo respuesta y por lo tanto hizo un video en el que pidió a los cárteles del estado dejarla ir sin represalias.

Ya lo tienen, pero nunca han llamado porque no les ha importado. Nadie se ha comunicado conmigo, pero días antes de hacer un video en redes sociales, le llamé a Alejandro Encinas y nunca tuve contestación, por ello opté por pedir apoyo al crimen organizado para volver a Sonora porque no tengo respuesta de las autoridades federales Cecy Patricia Flores Armenta, directora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora

La activista aseveró que tiene más miedo que antes por el mensaje enviado, pero aclaró que es la única manera, ya que necesita seguir trabajando, aparte que requiere que la Secretaría de Gobernación (Segob) le extienda las medidas de protección a Sonora, ya que le urge ir porque su madre está enferma y necesita cuidados.

Cecy Patricia Flores Armenta se encuentra actualmente en la Ciudad de México bajo el resguardo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin embargo, desea que lo extiendan a Sonora para seguir con sus actividades.

Que me acerquen a Sonora al menos, yo no soy ninguna delincuente, no le debo nada a nadie. Yo solo espero la llamada de la gente del Presidente para que me atienda, pero hasta el momento no hay nada Cecy Patricia Flores Armenta, directora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora

El 2 de enero pasado, Cecy Patricia Flores publicó un video en sus redes, en el que pide a los cárteles de Sonora no asesinarla, y dejarla continuar con la búsqueda de dos de sus hijos que fueron desaparecidos años atrás.

“Yo tengo necesidad de seguir buscando a mis hijos, por lo cual me veo en la necesidad de pedirles a ustedes los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes del cártel, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos, no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa”, indicó en el video.

RFH