Gobierno de Jalisco garantiza agua con obras que han evitado el desabasto en el AMG

El Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que de no haberse hecho el plan de abasto de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara en estos cinco años, hoy la presa Calderón no podría seguir enviando agua a la ciudad. Aseguró que la inversión de 17 mil millones de pesos junto con el Gobierno Federal, más de un millón de habitantes libran una de las peores sequías que azotan al mundo y a varios estados del país.

“Si no hubiéramos hecho lo que hicimos hoy se hubiera secado la presa Calderón y hubiera afectado a casi un millón de habitantes en el Área Metropolitana de Guadalajara. Si no se hubiera invertido en las acciones para articular todo el sistema de presas del Río Verde hoy la Presa Calderón llegaría a su nivel del 18 por ciento y ya con eso no podría enviar agua a Guadalajara como sucedió en el 2021”, ratificó Alfaro Ramírez.

Debido a la puesta en marcha del Acueducto El Salto – Calderón, las obras para el bombero y distribución permiten dotar de 1.3 m3/s de agua más en este momento, agua que ha permitido que no se seque la presa, especificó el mandatario.

Se trabaja para garantizar el abasto de agua.

Será en el mes de julio cuando se alcancen los 3 m3/s para la Presa de El Salto, luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) termine las obras de las subestaciones que permitirán completar el trabajo de bombeo.

“Si hubiéramos seguido la inercia que llevaba la Presa Calderón, que se secó en 2021, el día de hoy ya estaría seca. Lo que hicimos fue que al empezar a meterle agua en febrero de este año, logramos que esta línea (de la estadística) bajara menos rápido y nos va a permitir llegar hasta este punto que es julio de este año en el que pasarán dos cosas importantes, primero empezará a llover, inicia el temporal de lluvia; pero segundo, ya vamos a tener nuestros sistema de bombeo operando al 100 por ciento porque la CFE está por terminar obras del a subestación que nos va a permitir que todas las bombas trabajen y podamos llevar agua hacia la presa Calderón hasta 3 m3/s”, indicó.

El pasado 18 de marzo de 2021 la Presa Calderón detuvo su operación, dejando sin servicio a 127 colonias afectando a alrededor de 750 mil habitantes, eso no volvió a pasar, indicó Alfaro.

Añadió que la urgencia era librar tres años de sequía, es por ello, que, con el sistema completo, agregando Presa El Zapotillo, en 2025 y en el futuro no se tendrán problemas.

“Para quienes han querido hacer un pronóstico catastrofista lo que podemos decir es que, gracias al trabajo que hicimos hoy no tenemos ese riesgo. Y si bien es cierto que la Presa Calderón está hoy en un punto de almacenamiento del 25 por ciento de su capacidad, la realidad es que si no hubiéramos hecho esto hoy estaríamos al 18 por ciento con la presa sin capacidad de enviar agua de Guadalajara”, explicó Alfaro.

La ciudad cuenta con una red de abastecimiento que se conforma de las fuentes extraídas de Chapala, Presa Calderón y un sistema de pozos. Chapala es la fuente de abasto principal, con obras complementarías que se ejecutaron en estos años, por lo que hoy funciona a tope, pero cumpliendo el compromiso, que ratifica Enrique Alfaro, de no extraer un litro más de los que permite hoy la Comisión Nacional del Agua.

Aclaró que Chapala sostiene el nivel del 40 por ciento de su capacidad sin tener una situación de colapso. El nivel más bajo para Chapala sucedió entre 2002 y 2003 que se sostuvo por debajo de los 2 mil mm3.

Con el temporal de lluvia, como cada año, el Lago de Chapala se recuperará, así se pronostica.

El Gobernador, Enrique Alfaro, señaló que lo más importante es entender la situación global de sequías que incluso, azotan a cuencas como el Lago de Pátzcuaro, abastecimientos en la Ciudad de México y el norte del país, por ello tienen más valor las obras que se construyeron a tiempo para Jalisco, anticipando el escenario más complicado en el mundo.

“Sin ocurrencias y con coordinación del Gobierno Federal hoy tenemos una ruta de salida para una situación de sequías que duró tres años, con un escenario que nunca en su historia ha vivido Jalisco. Por eso me siento muy muy orgulloso del trabajo realizado y por eso necesito pedirles a todas y todos los ciudadanos de Guadalajara que actuemos con responsabilidad, que cuidemos el agua que consumimos, que no tiremos el agua, que entendamos que esta es una responsabilidad compartida y que sin corresponsabilidad no hay obra del gobierno que alcance para resolver el problema”, concluyó.