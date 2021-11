¿Guanajuato pedirá certificados de vacunación contra COVID-19? Esto se sabe

Medidas más "estrictas" podrían implementarse en Guanajuato contra las personas no vacunadas contra COVID-19, entre ellas destaca la implementación del certificado de vacunación, indicaron funcionarios locales.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, destacó durante la bienvenida del Tren de la Salud Dr. Vagón, que hay que seguirse vacunando contra el COVID-19, pues "ya estamos llegando al límite donde vamos a empezar a ponernos un poquito más estrictos".

Agregó que esta medida se podría implementar "sobre todo en aquellos que reciben programas del gobierno, (...) pedirles que ya estén vacunados. Ya no se vale decir 'no me quiero vacunar', porque si me cuido yo, cuido a todos".

Diego Sinhue aseguró que se va a estar trabajando de la mano con la Secretaría de Salud y con el Gobierno federal "para vacunar a la mayor cantidad de gente posible".

¿Y los certificados de vacunación contra COVID-19?

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, invitó a la población a vacunarse y cuidarse en la temporada invernal. Además, tras el evento, señaló que se está analizando que los certificados de vacunación contra COVID-19 se pidan en algunos trámites y lugares.

"Hoy lo comentó el gobernador, pero eso es con la única finalidad de incentivar que las personas se vacunen, respetando sus derechos ciudadanos, sus derechos humanos. Lo que queremos es que las personas estén vacunadas", dijo ante diversos medios de comunicación.

Agregó que el exigir certificados de vacunación "se está revisando, por ejemplo, los que sean beneficiarios de algún programa, repito, no es para condicionar nada, es para incentivar la vacunación siendo respetuosos de los derechos ciudadanos".

Sin embargo, adelantó que se podrían solicitar en algún servico o trámite, incluso en los centros comerciales. "Ahí es donde vamos a estar pidiendo. Estamos revisando, una vez que haya definición se los vamos a dar a conocer", aseguró.

Según los datos de la Secretaría de Salud local, en las últimas 24 horas el estado sumó 307 casos nuevos y dos defunciones por COVID-19, mientras que cinco millones 333 mil 152 dosis de vacunas han sido aplicadas a los guanajuatenses.

Finalmente el secretario recordó que la vacuna "es lo único que nos protege contra casos graves, hospitalizaciones, que nos lleguen a entubar o la posibilidad de morir" por COVID-19.

