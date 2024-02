"Justicia social y mejores condiciones de vida para más seguridad": Claudia Sheinbaum

’’Tiene que haber justicia social y mejores condiciones de vida para que haya más seguridad’’, aseguró Claudia Sheinbaum como el punto clave para garantizar el bienestar que el pueblo de Guanajuato se merece.

‘’El desarrollo no solamente quiere decir inversión, quiere decir buenos salarios, quiere decir bienestar para las familias (....) quiere decir que haya seguridad’’, puntualizó.

Durante un encuentro con medios de comunicación locales, Sheinbaum Pardo destacó que es vital trabajar en la atención a las causas y en una coordinación estratégica con el Gobierno de México para resarcir el daño que ha producido la inseguridad en los últimos años dentro del tejido social de esta entidad.

‘’La inseguridad no viene de un año a otro, viene de un abandono a la población, no es casualidad que sea el estado más violento del país y al mismo tiempo el de mayor adicción (...) Hay que poner por encima de todo la coordinación con el Gobierno de México, si no hay coordinación entonces es difícil que se resuelvan los delitos’’, agregó.

Por lo anterior, hizo énfasis en la importancia de apoyar a quienes más lo necesitan a través de otorgar el acceso a los grandes derechos como la educación, la cultura y el deporte, los cuales pueden transformar la vida de las personas.

‘’Tiene que atenderse las causas, los jóvenes se integran a una banda delictiva porque no tienen opciones’’, manifestó.

’’Todo mi apoyo a las y los guanajuatenses que han sufrido últimamente’’, destacó Claudia Sheinbaum MORENA

En este mismo sentido, Claudia Sheinbaum acompañada de Alma Alcaraz, Ricardo Sheffield y Kikis Magaña, expresó su solidaridad a las y los guanajuatenses que han sido víctimas de la ola de violencia que se vive actualmente en el estado.

DMGS