Padre de Debanhi Escobar asegura que ya hay sospechosos por la muerte de su hija

Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, aseguró que las autoridades federales ya tienen sospechosos sobre la muerte de su hija .

En entrevista con medios, el papá de la joven de 18 años, afirmó que el trabajo de la Fiscalía de Nuevo León ha sido ineficiente, por lo que exigió la renuncia del fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero, y de la fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, Griselda Núñez.

“Sí, por parte de la Federación sí (tienen sospechosos) y por parte de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León dicen que no tienen ningún sospechoso, es increíble. O sea, por eso les digo: Qué falta de seres humanos son, si hubieran sido hijos de ellos ya hubieran sacado a todos los implicados” , expresó Mario Escobar.

Además, sentenció que “hay culpables y la gente de la Fiscalía lo sabe, no lo quieren decir, quisieron apagar la carpeta por dos semanas, no señores, que me maten primero”.

Mario Excobar agregó que a dos meses de la desaparición de Debanhi, ocurrida el 9 de abril en el municipio de Escobedo, la investigación que lleva el Gobierno Federal sí refleja avances y, pese a que no puede dar detalles, refirió que lo hará en su momento.

“Necesitamos sacar la exhumación y se van a ir de espaldas, va a haber muchos avances, que ya traemos en la carpeta, en una carpeta paralela a la Fiscalía porque ellos no han hecho su trabajo. De todas las 248 investigaciones no ha habido ningún imputado, es increíble. No se puede creer, sólo en Nuevo León sucede esto” Mario Escobar

Padre de Debanhi Escobar



En tanto, el papá de Debanhi se dijo “molesto” por la incompetencia de la Fiscalía, al destacar que si este es el trabajo que han hecho en el caso de su hija, no quiere imaginar cómo van las otras investigaciones de feminicidios en la entidad, como lo son el de Yolanda Martínez Cadena o María Fernanda Contreras Ruiz.

“¿Por qué se va a hacer la exhumación? ¿A ver por qué? Porque son unos incompetentes los de la Fiscalía porque no hicieron su trabajo, porque hicieron un mugrero; por eso se va a hacer la exhumación. Porque la gente que va a hacer la exhumación vio muchas inconsistencias. Entonces precisamente por eso se va a hacer la exhumación, porque es un mugrero lo que hicieron” , expresó.

Por otra parte, Mario Escobar indicó que esta semana podría definirse la fecha en la que el cuerpo de Debanhi será exhumado para esclarecer las causas de su muerte.

“En esta semana lo tiene que decir la Fiscalía, pero como les digo un día antes yo voy a subir un video o les voy a informar a ustedes que prendan una vela por mi hija, por la memoria de mi hija, porque ella no se merece que la hayan matado”, dijo el padre de la joven.

