Padres de Debanhi, dispuestos a que se exhume el cuerpo de la joven para esclarecer caso

El padre de Debanhi Escobar, Mario Escobar Salazar, aseguró que si existe la necesidad de que el cuerpo de su hija sea exhumado tanto él como su esposa, Dolores Bazaldúa, están de acuerdo en que se haga, con tal de que se esclarezca la muerte de la joven de 18 años.

No obstante, consideró que con la información y fotografías que existen en la necropsia del Servicio Médico Forense (Semefo) y el peritaje externo que él contrató, junto con las observaciones que realizó la antropóloga de la Comisión Nacional de Búsqueda, es suficiente para determinar las causas de la muerte de Debanhi.

En entrevista con medios a las afueras del motel Nueva Castilla, donde fue localizado el cuerpo sin vida de la joven el pasado 21 de abril, Mario Escobar reiteró que con base a las fotografías de la necropsia puede asegurar que su hija no murió accidentalmente.

“Lo digo y lo sostengo: Hasta que no me demuestren lo contrario, pero yo ya vi las fotos. Lamentablemente en base a las fotografías periciales no cayó accidentalmente mi hija, se los puedo garantizar con mi vida” Mario Escobar Salazar

Además, enfatizó que la investigación sobre la muerte de Debanhi ya va tomando otro rumbo desde que intervino el Gobierno Federal, por lo que señaló que tiene certeza y esperanza de que las indagatorias en el caso de su hija se puedan corregir.

“No se va a corregir que me entreguen a Debanhi nuevamente, ya me la mataron, no se va a corregir eso, ahora hay que buscar a los presuntos responsables, a partir de lo que diga el dictamen de las personas especializadas”, mencionó Mario Escobar.

El profesor Escobar acudió este jueves al motel Nueva Castilla porque se iba a realizar una diligencia para cerrar llaves de gas y "apagar algunos climas", a fin de evitar que se pueda registrar un incidente que afecte la seguridad del sector, esto en calidad de testigo para evitar que se contaminen las áreas investigadas durante el caso de Debanhi.

