Padre de Debanhi acusa a Fiscalía de NL por filtrar necropsia; pide investigar a medios

Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar Bazaldúa, exigió abrir una investigación contra los medios de comunicación que difundieron los resultados de la necropsia que fue practicada a su hija.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el hombre también acusó que existe corrupción dentro de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por haber filtrado la información.

Esto se dio luego de que el diario El País reveló detalles de los reportes que apuntan que la joven de 18 años fue asesinada y víctima de abuso sexual, lo que contradice la hipótesis planteada por la Fiscalía, que apuntaba a que la joven perdió la vida producto de un accidente al caer a la cisterna del Motel Nueva Castilla, donde su cuerpo fue localizado.

La información fue retomada por decenas de comunicadores, entre ellos la conductora Azucena Uresti, a quien Mario Escobar reclamó el manejo informativo que ha dado del caso.

Por ello, dijo sentirse ofendido, pues aseguró que lleva dos semanas cuidando los resultados de la necropsia para entregarlos a la Fiscalía y así cuidar el debido proceso.

“Quiero dar a conocer que es una pena enorme, me siento muy ofendido; yo, con todo el cuidado y el debido respeto al proceso de mi hija, (la necropsia), la cual me confirma que la mataron, la cual me confirma que la Fiscalía del Estado de Nuevo León está metida en esto, ahorita ya se filtró por parte de la Fiscalía de Nuevo León esta segunda necropsia que yo les confié para su estudio”, dijo.

Mario Escobar refirió que ya no confía en los fiscales, pues también acusó que recibieron dinero a cambio de proporcionar la información, por lo que dijo que “si tiene que caer más gente, que caiga…hay que sacar la basura y si tenemos que sacar esa basura vamos a hacerlo, ya no tenemos miedo, ya me quitaron a mi hija, ya la asesinaron, ya la mataron, ya me esconden videos”.

Ante la circunstancia, exigió que se abra una investigación en contra de El País y la conductora Azucena Uresti y demás involucrados.

