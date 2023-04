Elecciones 2023

'No hay miedo a un debate', afirma coordinador de campaña de Delfina Gómez "Si no lo cambia se va a quedar el 20, si se queda el 20, y lo que he escuchado a la maestra Delfina es que va a ir a los debates. Lo digo con mucha claridad, no hay miedo a un debate", dijo Horacio Duarte