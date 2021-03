Estiman sofocar incendio... ¡en un mes!

Acasi 72 horas del incendio que se propagó en los límites de Nuevo León y Coahuila el pasado martes, más de 7 mil hectáreas resultaron siniestradas y más de 400 personas tuvieron que evacuar, en medio de un esfuerzo de autoridades locales que podría tomar hasta un mes, para sofocar el desastre ambiental.

El siniestro, que inició el pasado 16 de marzo en la comunidad de Pinalosa, en el municipio de Arteaga, Coahuila, puso en alerta también a Nuevo León, donde el gobernador Jaime Rodríguez informó que emitirá una declaratoria de emergencia, para que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se liberen recursos para combatir el incidente.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, las consecuencias para el entorno son graves, pues recuperar la vegetación afectada podría llevar hasta 50 años.

Hasta la tarde de este jueves, apenas se había controlado el 5 por ciento del incendio con apoyo de 650 brigadistas de distintos estados, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, informó el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme.

Las malas condiciones climáticas de las últimas horas propiciaron una mala calidad del aire en los municipios aledaños a la Sierra de Santiago, Nuevo León, por donde avanza el fuego —que pudo ser causado por la actividad humana, de acuerdo con las autoridades—.

No se le ve fin; lo que me preocupa es mi esposa; hace cuatro semanas se recuperó de Covid (…) lo que hicimos fue cerrar las ventanas; otra razón para no salir de casa

Adolfo, Vecino de Monterrey

PREOCUPAN ENFERMOS COVID

En Monterrey ya se reportó la caída se ceniza, por lo que algunos habitantes optaron por resguardarse. Fue el caso de Adolfo, a quien le preocupa que las condiciones afecten su salud y la de su esposa, quien recién se recuperó de Covid-19.

“Alertaron que por los incendios el clima iba a estar mal, no se le ve fin, lo que me preocupa es mi esposa; hace cuatro semanas se recuperó de Covid, estuvo aquí en casa, con oxígeno; lo que hicimos desde ayer fue cerrar bien las ventanas (...) Ya estaba empezando a salir a caminar, pero por el momento mejor nos quedamos, otra razón para no salir de casa”, contó a La Razón.

La contaminación no es el principal factor en la transmisión del Covid, pero sí contribuye en la aparición y gravedad de casos, explicó Horacio Riojas, del Instituto Nacional de Salud Pública, en septiembre pasado; bajo esta premisa, el incendio podría complicar los cuadros del virus, por lo que deben extremarse medidas.

Ante los bajos niveles de humedad y altas temperaturas, Nuevo León se encuentra en riesgo “extremo” de padecer más incendios, advirtió el gobernador, al llamar a la población a mantenerse alerta.

Para detener el fuego, se sumaron brigadas de al menos cinco estados. Las autoridades de Nuevo León informaron la presencia de dos helicópteros de Estados Unidos que se suman a los tres que ya encabezaban el combate al incendio.