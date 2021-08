Indigna video de artesana a la que lanzan agua en Peribán, Michoacán

Un video que circula en redes sociales, en el que se observa el momento en que una persona arroja agua a una mujer de la tercera edad que vende artesanías en una calle, en el estado de Michoacán, causó indignación.

En las imágenes, se ve cómo la persona mayor acomoda sus artesanías, algunas hechas de palma y de madera, en una calle, presuntamente en el municipio de Peribán.

Sin embargo, a los pocos segundos, una mujer que se encuentra barriendo en un balcón del edificio próximo, lanza agua con la escoba, mojando a la artesana y el producto de su venta.

"Hoy me tocó ver esta mala experiencia de cómo una señora humilde, está trabajando, haciendo la lucha por salir adelante, y gente ignorante como mi querida amiga, le moja todo su negocio", se escucha decir al usuario que grabó el video que circula en redes sociales.

Le echan agua a viejita que vendía artesanías en la calle, esto sucedió en Peribán de Ramos Michoacan. 😡 pic.twitter.com/t0nFDrWkXF — El Triqui (@El_Triqui_) August 8, 2021

"Raza, si no tienen nada que hacer no se pongan a hacer este tipo de cosas, pónganse a ayudar, no ha echar a perder el trabajo de otras personas, porque esto no se hace", continúa el usuario, mientras en la grabación se observa a la mujer de la tercera edad, caminar de un lado a otro, cerca de sus artesanías.

En la publicación, usuarios externaron su molestia por el caso, incluso hubo quienes pidieron la información de la mujer de la tercera edad, para apoyarla.

Piensa que ella nunca va ocupar, la vida da muchas vueltas y en una de esas te encuentras en la misma posición 😶 — Oscar el chaparro chicho. 🐧 (@OscarCh99374590) August 8, 2021

Desgraciadamente personas como esta que mojo a esta ancianita, hay muchas, son personas que no son felices, que estan enfermas de la mente y del corazon, por que en lugar de mojarla, deberia de ayudarla ofreciendole algo de comer por que esta enfrente de su casa. — VENTURA LOPEZ LEAL (@VENTURALOPEZLEA) August 12, 2021

