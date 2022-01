Ante inseguridad, alcalde de Fresnillo exige resultados al gobernador de Zacatecas

Tras el asesinato de tres elementos de la Policía Municipal de Fresnillo, Zacatecas, el alcalde Saúl Monreal Ávila señaló que el gobierno estatal, encabezado por su hermano David Monreal, ha desatendido al municipio y reiteró que la estrategia de seguridad implementada por la federación no ha dado resultados.

“No es momento de echar campanas al vuelo. ¿De qué sirve tener helicópteros? si no hay resultados en materia de seguridad pública”, señaló.

En conferencia de prensa, el edil reclamó que antes mantenía una comunicación estrecha con las autoridades estatales, quienes le informaban sobre el avance de las investigaciones, pero que ahora ya no cuenta con el mismo apoyo.

“Inmediatamente el secretario siempre me informaba, me decía al menos tenemos el apoyo del Gobierno del estado. Ahora son 15 (minutos) para las 9 y no he tenido una llamada de nadie. No se puede ser selectivo en estos temas”, dijo.

Ante esto, hizo un llamado a replantear la estrategia de seguridad y la relación institucional entre los tres niveles de gobierno, pues la comunicación “ha sido nula” y ya no existe la misma disposición.

“En el caso de Fresnillo, se debe de replantear si hay alguna estrategia. Yo deseo que se coordinen, se colabore, que haya esa intención de las autoridades estatales y federales, porque, en este momento, el secretario de Seguridad Pública del estado no ha tenido la atención o el interés de venir a Fresnillo, es muy lamentable”, sentenció.

El ataque durante el cual perdieron la vida tres policías municipales es el segundo en menos de un mes, pues a finales del 2021, dos elementos fueron baleados mientras inspeccionaban un vehículo sospechoso.

Hechos como estos ocasionaron que la corporación municipal ya registrara algunas bajas de elementos, confirmó el presidente municipal.

Por ello, también hizo un llamado a que la Fiscalía General del Estado inicie una investigación, pues hasta el momento se desconoce el móvil del ataque contra los tres policías, de los cuales dos eran hermanos, precisó.

“Esperemos que no quede como otro caso más: impune. El fiscal tiene mucho que decir, el fiscal tiene que investigar; yo respetaré las investigaciones, pero el pueblo de Fresnillo requiere explicaciones, requiere resultados”, dijo.

