Jalisco asumió una "responsabilidad histórica" en salud, dice Enrique Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reprochó la decisión de algunos gobernadores del país de entregar su sistema de salud a la Federación, ya que aseguró que hoy están sufriendo las consecuencias.

“Es verdaderamente lamentable como en vez de ayudarnos a salir todos adelante, se estén generando caminos que llevan al precipicio. Yo tomé la decisión y asumí la responsabilidad histórica de no entregar el sistema de Salud, no arrodillarnos, no agachar la cabeza.

"Dijimos, Jalisco no va a soltar esa responsabilidad porque para unos fue muy sencillo. colegas, gobernadores del país que simplemente dijeron ya no es bronca mía, que la Federación arregle todo el desastre”, destacó durante la entrega de nombramientos a personal de Salud.

también puedes leer COVID-19: Confirman 11 casos de variantes del virus en México

El mandatario estatal dijo que si hubiera aceptado o cedido ante las presiones del gobierno federal que quería que le entregaran su sistema de salud al INSABI, “imagínense lo que estaría pasando con todos ustedes ahora, preguntemos a los estados que cedieron a sus sistemas de Salud como les está yendo”,

Dijo que la emergencia sanitaria por COVID-19 ha mostrado que hay muchos temas importantes y si a eso se le agrega como dejaron el sector salud en la pandemia, y aparte la posición que tomó el gobierno federal de como se iba a reconstruir el sistema de Salud, “tenemos un panorama de todo lo que hemos temido que trabajar estos años”, explicó.

Enrique Alfaro destacó que gracias al trabajo del estado se han logrado controlar los contagios de COVID-19, y a un año de distancia, la entidad ya se encuentra en semáforo amarillo.

JVR